15 Temmuz'da (yarın) eczaneler açık mı? 15 Temmuz eczanelerin çalışma saatleri
Yarın eczaneler açık mı? 15 Temmuz eczanelerin çalışma saatleri, tıbbi malzeme ve ilaç alacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde, eczanelere başvurmayı planlayanlar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan eczanelerin çalışma durumunu öğrenmek istiyor. 15 Temmuz resmi tatil olması, 2017 yılında TBMM tarafından kabul edilmişti. İşte, 15 Temmuz Çarşamba eczanelerin çalışma saatleriyle ilgili ayrıntılar.
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15 Temmuz resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Reçetelerinde yer alan ilaçları almak isteyenler, Çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde eczanelerin durumunu merak ediyor. 15 Temmuz'da eczaneler kapalı olacak ve sadece nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek. İşte, ayrıntılar.
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15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?
15 Temmuz'un resmi tatil olmasından dolayı, yarın eczaneler hizmet veremeyecek. Yalnızca nöbetçi eczaneler yarın açık tutulacak.
Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.
15 Temmuz'un resmi tatil olması, 2017 yılında TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;
MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”
FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.