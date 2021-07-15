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Şaduman UNUTMAZ- Ferhat EKİNCİ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 - 12:01 | 

15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Geçirdiği ameliyattan saatler sonra kalkışmayı duyup, alana koşan özel güvenlik görevlisi Ersin Eşref Balcı'nın (33) cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; Balcı ve çevresindekilerin, askerleri ikna etmeye çalışması ve TRT'nin işgalden kurtarıldıktan sonraki sevinçleri yer aldı. Balcı, "Rütbeli askerler 'Halkı vurun' emri verirken, ona rağmen askere sarılıp onları ikna etmeye çalıştık" dedi.

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