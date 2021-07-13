Gündem Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 - 22:40 | 13 Temmuz 2021 - 22:40

15 Temmuz'da noterler açık mı, çalışıyor mu? İşte 15 Temmuz 2021 noterlerin çalışma saatleri

Noterlerin çalışma saatleri 15 Temmuz öncesinde gündeme geldi. Araba ev salım satımı ya da tasdik işlemlerini yapacak olanlar 15 Temmuz noterlerin çalışma durumuna göre planlarına yön verecek. 15 Temmuz Perşembe gününde nobetçi noterlerin durumu da öne çıkan diğer başlıklardan oldu. 2017 yılında TBMM resmi tatil olarak kabul edilen 15 Temmuz'da bankalar ve kamu daireleri kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz'da noterler açık mı, çalışıyor mu? İşte, İşte 15 Temmuz 2021 noterlerin çalışma durumu hakkında merak edilen bilgiler.