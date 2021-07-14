15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu, açık mı?

Kargolar 15 Temmuz Perşembe günü çalışıyor mu sorusu, gönderileri için araştırmalarını gerçekleştiren pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Kargolar açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Aras Kargo ve Sürat Kargo gibi firmaların çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, 15 Temmuz Perşembe gününün tatil olması dolayısıyla kargolar bugün çalışıyor mu? İşte, kargolar açık mı ve çalışıyor mu sorusunun cevabı için resmi bilgiler
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1
15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu sorusu, gönderi yapmak isteyen ya da bir yerden kargo beklentisi olan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo bugün çalışıyor mu sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, kurumların yaptığı açıklamaları sorgulamaya devam ediyor. Peki, 15 Temmuz Perşembe günü kargolar açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2
Aras Kargo 15 Temmuz'da açık mı?
Aras Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili paylaştığı bilgi şu şekildeydi;
Değerli Müşterilerimiz, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz. 16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.
3
Sürat Kargo 15 Temmuz'da açık mı?
Sürat Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıl paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;
"15 Temmuz 2020 Çarşamba günü, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" resmi tatilinde tüm birimlerimizde 1 gün hizmete ara verilecektir. 16 Temmuz Perşembe günü tüm birimlerimizle hizmet vermeye devam edeceğiz."
4
MNG Kargo 15 Temmuz'da açık mı?
MNG Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıllarda paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir. Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.
5
Yurtiçi Kargo 15 Temmuz'da açık mı?
Yurtiçi Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıllarda paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.