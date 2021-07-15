Gündem Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 - 18:58 | 15 Temmuz 2021 - 18:58

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Bugün İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve Marmaray ücreti olacak mı? İBB açıkladı

15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz mi sorusu İBB ve bazı belediyelerden gelen açıklama ile yanıt buldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüsler, metro, tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar için ücret tarifesi kamuoyuna duyuruldu. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, 15 Temmuz ve Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak. Diğer illerde ise ücret tarifesi belediyelerin yayınladığı kararlar doğrultusunda geçerli olacak. Peki, 15 Temmuz'da İETT, otobüsler, metro, tramvay ve vapurlar ücretsiz mi olacak? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar.