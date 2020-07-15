15 Temmuz şehitlerinin ismi Türkiye haritasına nakşedildi – İşte 15 Temmuz şehitlerinin isimleri

15 Temmuz şehitlerinin ismi Türkiye haritasına nakşedildi Malatya'nın Darende ilçesinde özel okulda çalışan öğretmen ve güvenlik personeli, 15 Temmuz şehitlerinin ismini ahşap yakma sanatıyla Türkiye haritasına nakşetti.İlçede eğitim veren Özel Hacı Hacı Naciye Ateş Okullarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Erden, 3 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına bastırılan madeni paraları okulun Görsel Sanatları Öğretmeni Belma Başeğmez'e getirerek değerlendirilmesini istedi.



Şehitlerin isimlerinin olduğu Türkiye haritası yapmaya karar veren öğretmen Başeğmez, yaklaşık bir yıl süren çalışmasının ardından 251 hatıra madeni parayı yerleştirerek üzerine 251 şehidin ismini yazdı.



Üst kısmına ahşap yakma sanatıyla, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in resminin işlendiği Türkiye haritası şeklindeki tablo, okul girişine yerleştirildi.