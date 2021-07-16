15 Temmuz şehitleri Avrupa’da anıldı

CANLARINI ORTAYA KOYDULAR Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu: “Hain darbe girişimi sonucunda 251 kahraman şehit düşmüş ve 2000’i aşkın vatan evladı da gazi olmuştu. Bugün burada ülkemiz ve demokrasimiz için şehit düşen vatandaşlarımızı ve yaralanan kahraman gazilerimizi anmak, hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı ifade etmek için toplanmış bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlıklar diliyoruz. Türk halkı her kesimden devletini ve kazanımlarını koruma adına hiç çekinmeden canını ortaya koyarak tarihi bir direnme örneğini sergilemiştir. FETÖ, kurduğu uluslararası şebeke maarifetiyle faal olduğu ülkelerde devlet kademelerine sızmaya, küresel ekonomik ve siyasi etki alanı sağlamaya ve ülkemiz karşıtı faaliyetlerini bulunduğu ülkelerde devam ettirmeye gayret etmektedir. Dış kamuoyunda sempati toplamak ve gerçek gündemi perdelemek için sosyal yardımlaşma, dinler ve kültürler arası diyalog gibi söylemler kullanan hain FETÖ yapılanması, sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda iş birlikçileriyle faaliyette bulunduğu diğer ülkeler için de tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Dost ve müttefik ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumdan beklentimiz, ortak değerlerimize tehtit oluşturan bu terör örgütüne karşı iş birliğinin küresel çapta güçlendirilmesidir.”Karlsruhe UİD Başkanı Muhsin Alkan: “Ülkemizin tüm girişimlerine rağmen, darbe girişiminin 5’inci yılında Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, suçlu ve kaçak FETÖ mensupları için güvenli liman olmaya devam ediyor. FETÖ yapılarının Batı avrupa ülkeleri Anayasayı Koruma Teşkilatları tarafından takip altında tutulmasının ve bunlara karşı önlemler alınmasının bu ülkelerin çıkarına olacaktır.” 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.