Ahmet KÜLAHÇI-BERLİN / FRANKFURT / Mümin KARACA-KARLSRUHE / Temel ELCiVAN-ESSEN / AA / Fotoğraflar: Hürriye, AA
Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 - 09:49 |
15 Temmuz şehitleri Avrupa’da anıldı
‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ kapsamında Türkiye’nin, Avrupa’daki temsilciliklerinde anma töreni düzenlendi. Şehitler için saygı duruşuyla başlayan törenlerde, İstiklal Marşı’nın ardından hain darbe girişiminde hayatını kaybedenler için dualar okundu, 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan sergiler açıldı.
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1
O GECE KALBİ TÜRKİYE İLE ATAN...
Almanya’nın başkenti Berlin Büyükelçiliği’ndeki törene, diğer kentlerden de gelen Türk sivil toplum turuluşlarının (STK) temsilcileri, işverenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Hain darbe girişiminde yaşamını kaybedenler adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Ajansı’nın (aa) hazırladığı filmde insanların sokaklara dökülmesi, tankları önlerine yatarak durdurmaya çalışmaları ekrana geldiğinde bazı katılımcıların gözlerinden yaşlar süzüldüğü görüldü. Törende konuşan Büyükelçi Ali Kemal Aydın, şunları söyledi: “15 Temmuz darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde, bu büyük ihaneti ve milletimizin cansiperane direnişini hatırlamak ve hatırlatmak, aziz şehitlerimizi anmak, gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 15 Temmuz gecesi kalbi Türkiye ile atan, kimi Büyükelçiliğimizin önünde sabah kadar nöbet tutan, kimi televizyon başında olup biteni gözünü kırpmadan izleyen, kimi de bugün Berlin’in merkezini boydan boya bisikletle katederek dosta düşmana 15 Temmuz şehitlerimizi unutmadığımızı gösteren Türkleri en içten duygularla selamlıyorum.”
2
‘YAKIN TARİHİN ENBÜYÜK İHANETİ’
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, kendi iradesi üzerinde egemen bir güç tanımayan milletimizin şanlı tarihinden aldığı güçle, kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla, devletimizi ve demokratik düzenimizi hedef alan terör odaklarına karşı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ferasetli ve kararlı liderliğinde canını ortaya koyarak kazandığı zafer olarak tarihimize geçmiştir. Yakın tarihimizin en büyük ihaneti olan bu darbe girişimi, milletimizin dirayeti ve kahramanlığı sayesinde aynı zamanda dünyaya örnek bir demokrasi dersine dönüşmüştür. Bu kahramanlık destanını yazan, sonsuza dek yaşayacak isimlerini az evvel balonlarla gökyüzüne bıraktığımız 251 şehidimizin hatırası ve yaralanan binlerce gazimizin acısı halen tazedir.”Büyükelçi Aydın, yaptığı tüm görüşmelerde ve yazışmalarda FETÖ’ün Almanya’da yaşayan teröristlerinin Türkiye’ye iadesi için gereken tüm belgeleri verdikleri halde bu alanda Alman tarafının vurdumduymaz tutumunu da eleştirdi. Kasım 2016’dan beri Berlin’de görev yapan ve görev süresi dolduğundan bu ay sonuna doğru Türkiye’ye dönecek olan Büyükelçi Ali Kemal Aydın, görev süresi boyunca kendisine destek veren Türklere teşekkür etti. Büyükelçiliğin yanı sıra Almanya’daki başkonsolosluklarımızda da anma törenleri düzenlendi.
3
CANLARINI ORTAYA KOYDULAR
Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu: “Hain darbe girişimi sonucunda 251 kahraman şehit düşmüş ve 2000’i aşkın vatan evladı da gazi olmuştu. Bugün burada ülkemiz ve demokrasimiz için şehit düşen vatandaşlarımızı ve yaralanan kahraman gazilerimizi anmak, hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı ifade etmek için toplanmış bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlıklar diliyoruz. Türk halkı her kesimden devletini ve kazanımlarını koruma adına hiç çekinmeden canını ortaya koyarak tarihi bir direnme örneğini sergilemiştir. FETÖ, kurduğu uluslararası şebeke maarifetiyle faal olduğu ülkelerde devlet kademelerine sızmaya, küresel ekonomik ve siyasi etki alanı sağlamaya ve ülkemiz karşıtı faaliyetlerini bulunduğu ülkelerde devam ettirmeye gayret etmektedir. Dış kamuoyunda sempati toplamak ve gerçek gündemi perdelemek için sosyal yardımlaşma, dinler ve kültürler arası diyalog gibi söylemler kullanan hain FETÖ yapılanması, sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda iş birlikçileriyle faaliyette bulunduğu diğer ülkeler için de tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Dost ve müttefik ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumdan beklentimiz, ortak değerlerimize tehtit oluşturan bu terör örgütüne karşı iş birliğinin küresel çapta güçlendirilmesidir.”Karlsruhe UİD Başkanı Muhsin Alkan: “Ülkemizin tüm girişimlerine rağmen, darbe girişiminin 5’inci yılında Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, suçlu ve kaçak FETÖ mensupları için güvenli liman olmaya devam ediyor. FETÖ yapılarının Batı avrupa ülkeleri Anayasayı Koruma Teşkilatları tarafından takip altında tutulmasının ve bunlara karşı önlemler alınmasının bu ülkelerin çıkarına olacaktır.” 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.
4
‘ALMANYA, FETÖ’NÜN LİMANI OLDU’
Frankfurt Başkonsolosluğu’nun Türk Kültür Merkezi’nde düzenlmenen törende FETÖ’nün hâlâ, faaliyet gösterdiği ülkelerde güvenlik tehlikesi olmayı sürdürdüğü belirtildi. Törende din görevlileri Hüseyin Ali Dindar ve Ayhan Köse şehitlerimiz için dualar okudu. Anma töreninde Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanlığı’nın ‘Türkiye Geçilmez’ adlı görsel izlendi. Törende konuşan Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, şunları söyledi: “Onlarca yıl mutlak bir gizlilik içinde ordudan yargıya ve sivil bürokrasiye Türkiye’nin tüm kritik kurumlarına sirayet etmiş, terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in ifadesiyle ‘devletin tüm kılcal damarlarına’ nüfuz etmeyi hedef bellemiş yeni nesil bir örgüt ile karşı karşıya olduğumuzu bugün artık net bir biçimde görüyoruz. Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde başka güç tanımadığını, devletini, ülkesini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını feda etmeye hazır olduğunu ortaya koyan necip Türk halkına aittir. Almanya, liberal iltica sistemiyle darbe girişimi sonrasında pek çok örgüt mensubunun sığındığı bir liman haline geldi. Alman makamlarının maalesef FETÖ konusunda gerekli hassasiyet ve iş birliğini sergilemediklerini üzülerek görüyor, ancak buna rağmen örgüt hakkındaki hakikatleri yılmadan anlatmaya devam ediyoruz.”
5
ŞEHİTLER İÇİN BİSİKLET TURU
Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda ‘251 Demokrasi Şehidimiz Adına Bisiklet Turu’ adlı etkinlik yapıldı. Almanya’nın diğer temsilciliklerinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma törenleri düzenlendi. Törenlerde saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dualar okundu. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Ruhr Bölge Başkanlığı da anma töreni düzenledi. Törende darbe girişiminde şehit edilen 251 vatandaşımız için 251 sandalye boş bırakılarak üzerlerine Türk Bayrağı konuldu. Türk bayrağı motifli 251 balona da 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yazıldı.
6
‘TÜRKİYE GEÇİLMEZ’
İngiltere Türk Diyanet Vakfı Camisi’nde düzenlenen anma programı okunan sela ile başladı, ardından mevlid okundu. Şehitleri anma töreninde konuşan Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, şöyle konuştu: “O gece başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere arkasında kenetlenmiş Türk ulusunun demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkışını tekrar tekrar hatırlıyoruz, yad ediyoruz, kıvanç duyuyoruz, gurur duyuyoruz, büyük bir heyecan duyuyoruz. Tabi, o gece milletin demokrasisine, parlamentosuna, devletine sahip çıkan canları, 251 şehidimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Türkiye geçilmez diyoruz. Milli iradenin, demokrasinin önüne hiçbir güç set çekemez diyoruz. Türkiye’nin sadece FETÖ terör örgütüyle değil, PKK ve tüm terör örgütleriyle mücadelesini içeride ve dışarıda destekliyoruz. Bu mücadelede hayatlarını kaybeden ordu ve güvenlik mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.”
7
‘EN KANLI DARBE SALDIRISI’
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy’un ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Belçika temsilciliğinde düzenlenen törene, Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Belçika’da görevli askeri erkanın yanı sıra KKTC, Azerbaycan gibi ülkelerin büyükelçilikleri ve Türk sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dualarla başlayan törende konuşan Büyükelçi Ulusoy, 15 Temmuz terörist darbe girişiminin Avrupa yakın tarihindeki en kanlı darbe saldırısı olduğunu, darbeci teröristlere Türk halkının gereken yanıtı verdiğini söyledi.
8
‘BÜTÜN ÜLKELER İÇİN TEHDİT’
Türkiye’nin FETÖ ve diğer terör örgütleriyle meşru mücadelesinin süreceğini vurgulayan Ulusoy, FETÖ’nün sadece Türkiye değil varlık gösterdiği bütün ülkeler için tehdit arz ettiğini, genç dimağları zehirleyen FETÖ iltisaklı okulların ve sözde sivil toplum kuruluşlarının en büyük tehlikelerden birini teşkil ettiğini kaydetti. Ulusoy, sivil toplum kuruluşlarının da hem Belçika hem de Türk toplumunu FETÖ tehlikesi konusunda uygun vesilelerle uyarmalarının önemine işaret etti. Törende, Büyükelçiliğin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında tertiplediği resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren gençlere de ödülleri takdim edildi. Ayrıca Türkiye’nin Brüksel Başkonsolosluğunda Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz sergisi, Belçika’da yaşayan vatandaşların ziyaretine açıldı. Hollanda’daki Lahey Büyükelçiliği’nde, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Sofya Büyükelçiliği’nde, Bükreş Büyükelçiliği’nde ve Avrupa’nın diğer temsilciliklerinde anma törenleri düzenlendi.