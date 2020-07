15 temmuz resmi tatil mi? 15 temmuz da bankalar açık mı?

15 Temmuz resmi tatil mi sorusuna alacakları cevaba göre planlarını gerçekleştirecek olan pek çok vatandaş, internet üzerinden bu konu hakkında net bilgiler edinmek istiyor. Bununla birlikte 15 Temmuz Çarşamba günü bankalar açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok kişi, yarın bankaların açık olup olmadığı hakkında da bilgi edinmek istiyor. İşte, her iki konu hakkında detaylı bilgiler



15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?



15 Temmuz'un resmi tatil olması, 2017 yılında TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;



MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.



MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”



FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.



Peki, 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? İşte, o detaylar;