15 Temmuz mesajları ve sözleri… Şehitleri anabileceğiniz 15 Temmuz mesajları ve görselleri…

15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri araştırılıyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. Bu darbe girişimine karşı koyanlar arasından 251 kişi şehit oldu. Hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde anılıyor, onlar için dualar ediliyor. İşte resimli, yazılı, anlamlı 15 Temmuz mesajları ve görselleri…



15 TEMMUZ MESAJLARI

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.



Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

