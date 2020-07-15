15 Temmuz mesajları ve sözleri… Şehitleri anabileceğiniz 15 Temmuz mesajları ve görselleri…
15 Temmuz sözleri ve mesajları araştırılan konular arasında yerini aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yurdun dört bir yanında çeşitli anma programları yapılacak. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin dördüncü yılında, 251 şehidi anmak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz mesajlarına ve görsellerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte resimli ve yazılı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri…
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1
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15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri araştırılıyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. Bu darbe girişimine karşı koyanlar arasından 251 kişi şehit oldu. Hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde anılıyor, onlar için dualar ediliyor. İşte resimli, yazılı, anlamlı 15 Temmuz mesajları ve görselleri…
15 TEMMUZ MESAJLARI Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
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Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!
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15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir! Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.
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15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun. Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.