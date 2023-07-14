15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023 | Kısa, uzun, anlamlı, resimli duygusal 15 Temmuz mesajları ve sözlerinden seçenekler!

15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri 2023 yılının en güzel seçenekleri ile gönderilerde paylaşılıyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yedi yıl geçti. Bu hain darbe girişimine karşı koyanlar arasından 251 kişi şehit oldu. Şehit olan vatandaşlar her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde anılıyor, onlar için dualar ediliyor. 15 Temmuz'a özel farklı, duygusal, kısa, uzun 15 Temmuz mesajlarını derledik... İşte, 15 Temmuz mesajları ve görsellerinden derlemeler.