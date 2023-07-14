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15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023 | Kısa, uzun, anlamlı, resimli duygusal 15 Temmuz mesajları ve sözlerinden seçenekler!

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#15 Temmuz Mesajları#15 Temmuz Sözleri #15 Temmuz Demokrasi Ve Millî Birlik Günü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 21:56

15 Temmuz mesajları ve sözleri, paylaşımlarda yer almaya başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde ülke genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu güne özel olarak paylaşımlarda bulunmak isteyen vatandaşlar da duygusal, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 15 Temmuz mesajlarını yakınlarına iletecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Çeşitli anma programları yapılıyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin altıncı yılında, 251 şehidi anmak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz mesajları ve görselleri için araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, resimli görsel, farklı, anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözlerinden seçenekler.

1/415 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023 | Kısa, uzun, anlamlı, resimli duygusal 15 Temmuz mesajları ve sözlerinden seçenekler

15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri 2023 yılının en güzel seçenekleri ile gönderilerde paylaşılıyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yedi yıl geçti. Bu hain darbe girişimine karşı koyanlar arasından 251 kişi şehit oldu. Şehit olan vatandaşlar her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde anılıyor, onlar için dualar ediliyor. 15 Temmuz'a özel farklı, duygusal, kısa, uzun 15 Temmuz mesajlarını derledik... İşte, 15 Temmuz mesajları ve görsellerinden derlemeler.

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15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

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3/415 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023 | Kısa, uzun, anlamlı, resimli duygusal 15 Temmuz mesajları ve sözlerinden seçenekler

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

4/415 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023 | Kısa, uzun, anlamlı, resimli duygusal 15 Temmuz mesajları ve sözlerinden seçenekler

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

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