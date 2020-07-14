15 Temmuz mesajları 2020: Resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları bu önemli güne az bir zaman kala araştırılıyor. 251 kişinin şehit olduğu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul'da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. Hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşları anmak isteyenler 15 Temmuz mesajlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte resimli, yazılı mesajlar ve sözler...
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15 Temmuz mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul'da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu sinsi emellerini 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 251 kişiyi şehit ederek gerçekleştirmek isteyen FETÖ'nün hain planında olayların merkez üssü Ankara olmuştu. İşte 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri
15 TEMMUZ MESAJLARI Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
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15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir! Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.
15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun. Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
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Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!