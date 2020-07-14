15 Temmuz mesajları 2020: Resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

15 Temmuz mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul'da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu sinsi emellerini 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 251 kişiyi şehit ederek gerçekleştirmek isteyen FETÖ'nün hain planında olayların merkez üssü Ankara olmuştu. İşte 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri



15 TEMMUZ MESAJLARI

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.



Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

