15 Temmuz Mehteri ile o gün yaşananlar hatırlatıldı – 15 Temmuz’da neler oldu? İşte 15 Temmuz Mehteri sözleri

Altun, "Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle..." notunu düştü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından #15TemmuzMehteri 'hashtag'iyle bir mesaj paylaştı. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda Ayasofta önünde mehter eşliğinde 15 Temmuz gecesi yaşananlar hatırlatıldı.



Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan İletişim Başkanı Altun'un mesajı ise şöyle:



“O gün bugündür diye kahramanlar can verdi. Gökte hazır melekler selamladı şehidi 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti”Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle..