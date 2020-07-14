15 Temmuz Mehteri ile o gün yaşananlar hatırlatıldı – 15 Temmuz’da neler oldu? İşte 15 Temmuz Mehteri sözleri
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz’un 4. yıl dönümü öncesinde, Twitter hesabından '15 Temmuz Mehteri' paylaşımında bulundu. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda Ayasofta önünde mehter eşliğinde 15 Temmuz’da yaşananlar hatırlatıldı. Peki, 15 Temmuz’da neler oldu? İşte 15 Temmuz Mehteri sözleri…
251 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. O gün Akıncı Üssü'nün de bulunduğu başkentte 15 Temmuz 2016'da "kara" bir gece yaşandı. ÖKK'da görevli Astsubay Ömer Halisdemir, şehit edildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz’un 4. yıl dönümü öncesinde, Twitter hesabından '15 Temmuz Mehteri' paylaşımında bulundu.
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