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Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 11:29,

15 Temmuz Mehteri ile o gün yaşananlar hatırlatıldı – 15 Temmuz’da neler oldu? İşte 15 Temmuz Mehteri sözleri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz’un 4. yıl dönümü öncesinde, Twitter hesabından '15 Temmuz Mehteri' paylaşımında bulundu. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda Ayasofta önünde mehter eşliğinde 15 Temmuz’da yaşananlar hatırlatıldı. Peki, 15 Temmuz’da neler oldu? İşte 15 Temmuz Mehteri sözleri…

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251 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. O gün Akıncı Üssü'nün de bulunduğu başkentte 15 Temmuz 2016'da "kara" bir gece yaşandı. ÖKK'da görevli Astsubay Ömer Halisdemir, şehit edildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz’un 4. yıl dönümü öncesinde, Twitter hesabından '15 Temmuz Mehteri' paylaşımında bulundu.

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Altun, "Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle..." notunu düştü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından #15TemmuzMehteri 'hashtag'iyle bir mesaj paylaştı. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda Ayasofta önünde mehter eşliğinde 15 Temmuz gecesi yaşananlar hatırlatıldı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan İletişim Başkanı Altun'un mesajı ise şöyle:

“O gün bugündür diye kahramanlar can verdi. Gökte hazır melekler selamladı şehidi 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti”Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle..

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'15 Temmuz Mehteri'nin sözleri ise şöyle:

Karanlık bir geceydi hedef son kaleydi

Memleket meydanları ihanetle çevrildi

Sinesi iman dolu canlar ona neferdi

15 Temmuz gecesi destan yazan milletti

Kahramanlar ölümüne namlulara direndi

Siper oldu yurduna 15 Temmuz gecesi

Serden geçti yine de vatanını vermedi

Meydanları kuşatıp bozdular ihaneti

Selalar minarelerden vatan için yükseldi

O gün bugündür diyen kahramanlar can verdi

Gökte hazır melekler selamladı şehidi

15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti

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