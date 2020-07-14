15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır? OGM materyal başvuru sayfası
15 Temmuz bilgi yarışması için geri sayım başladı. Yarışma 15 Temmuz 2020’de saat 12:30’da yapılacak. Yarışma soruları EBA TV Lise 15.07.2020 günü saat 12.30’da eş zamanlı olarak http://ogm.eba.gov.tr/yarisma başvuru adresinde de yayınlanacak. İşte 15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması başvuru ekranı…
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15 Temmuz bilgi yarışması başvuruları devam ediyor. Başvurular yarışma saatine kadar http://ogmmateryal.eba.gov.tr/yarisma adresinden yapılabilecek. Yarışma sonuçları saat 19.15’te ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır. İşte 15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması başvuruları ile ilgili bilgiler…
15 TEMMUZ BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Yarışmaya başvuru, "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/yarisma" adresinden yapılabilecek. Başvurular yarışma saatine kadar devam edecek. Yarışma 15 Temmuz 2020’de saat 12:30’da yapılacak. Yarışma soruları EBA TV Lise 15.07.2020 günü saat 12.30’da eş zamanlı olarak http://ogm.eba.gov.tr/yarisma başvuru adresinde de yayınlanacaktır. Yarışma sonuçları saat 19.15’te ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.
(1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir. (2) http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular yarışma saatine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak yarışmaya katılım koşuludur. (3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla yarışmaya giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz. (4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz. (5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.