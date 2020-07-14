15 Temmuz kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz Çarşamba kargo çalışma saatleri

15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu sorusu, bu günün resmi tatil olması ve pek çok kurumun çalışmayacak olması dolayısıyla vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gönderi yapacak ya da kargo alımı gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş, hizmet aldıkları ya da alacakları kargo firmasının bugün çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, kargolar bugün açık mı? İşte, 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu sorusunun firmalara göre cevabı