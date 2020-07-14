15 Temmuz kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz Çarşamba kargo çalışma saatleri
15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu sorusu, gönder yapmak isteyen ya da bir yerden kargo beklentisi olan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo bugün çalışıyor mu sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, kurumların yaptığı açıklamaları sorgulamaya devam ediyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba günü kargolar açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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1
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15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu sorusu, bu günün resmi tatil olması ve pek çok kurumun çalışmayacak olması dolayısıyla vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gönderi yapacak ya da kargo alımı gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş, hizmet aldıkları ya da alacakları kargo firmasının bugün çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, kargolar bugün açık mı? İşte, 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu sorusunun firmalara göre cevabı
2
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Sürat Kargo 15 Temmuz'da açık mı?
"15 Temmuz 2020 Çarşamba günü, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" resmi tatilinde tüm birimlerimizde 1 gün hizmete ara verilecektir. 16 Temmuz Perşembe günü tüm birimlerimizle hizmet vermeye devam edeceğiz."
3
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Yurtiçi Kargo 15 Temmuz'da açık mı?
Yurtiçi Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıl paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.
4
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MNG Kargo 15 Temmuz'da açık mı?
MNG Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıl paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir. Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.
5
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Aras Kargo 15 Temmuz'da açık mı?
Aras Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıl paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;
Değerli Müşterilerimiz, 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz. 16 Temmuz 2019 Salı günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.