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15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti... Türkiye bu görüntüyü unutmayacak!

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#15 Temmuz#Darbe Girişimi#FETÖ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 10:43

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Dini bir oluşum izlenimi vererek kurulduğu günden itibaren "devletin kılcal damarlarına sızmaya çalışan", çeşitli yöntemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerine de mensuplarını yerleştiren FETÖ, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu. AA, darbe girişimine giden süreci ve o gece neler yaşandığını derledi.