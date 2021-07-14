15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tarihi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tarihi 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde meydana gelen askeri darbe girişiminin halk başta olmak üzere, emniyet güçleri ve vatanseverler tarafından bastırılması sonrasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle gerçekleştirilecek anmalar ve kutlamaların yapılabilmesi adına her yıl 15 Temmuz günü resmi tatil olarak ilan edilmiştir.