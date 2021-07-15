MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri15 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları canlı sorgulama! Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı!
GeriGündem 15 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları canlı sorgulama! Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 - 22:07 | 

15 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları canlı sorgulama! Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı!

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam yapılan çekilişin ardından ilan edildi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen 15 Temmuz Süper Loto canlı çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişinin tamamlanması ile beraber ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto sonuçları online olarak sorgulanacak. İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. 15 Temmuz Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaraları millipiyangoonline'dan ya da aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

SÜPER LOTO SONUÇ SONUÇ SORGULAMALARI İÇİN TIKLAYIN

2SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor

3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi