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Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 10:05 | 

15 tatile (yarıyıl) kaç gün kaldı, ne zaman? 2022 yarıyıl tatili başlangıç bitiş tarihleri

Okullarda yarıyıl tatiline az bir zaman kala veliler ve öğrenciler sömestr tatili ne zaman araştırmalarına devam ediyorlar. Kasım ayında gerçekleşen ilk ara tatil sonrası karnelerin alınacağı 15 tatile kaç gün kaldı merak konusu oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ocak ayında son bulacak. Peki 15 tatile kaç gün kaldı, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte 2022 sömestr tatili tarihleri...

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Ocak ayıyla birlikte bu ayda gerçekleşecek olan sömestr tatili karne alacak öğrenciler ve tatil planları yapan veliler tarafından gündeme geldi. 1 buçuk yıl boyunca online eğitim gören öğrenciler, uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime geçmişti. Yarıyıl tatiline ocak ayında girecek olan öğrenciler ve veliler 15 tatile kaç gün kaldı merak konusu. İşte 2022 sömestr tatili başlangıç ve bitiş tarihleri...
215 TATİLE KAÇ GÜN KALDI

15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Bu durumda 14 gün sonra yarıyıl tatili başlamış olacak. 15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
32021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
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