15 tatile (yarıyıl) kaç gün kaldı, ne zaman? 2022 yarıyıl tatili başlangıç bitiş tarihleri

Ocak ayıyla birlikte bu ayda gerçekleşecek olan sömestr tatili karne alacak öğrenciler ve tatil planları yapan veliler tarafından gündeme geldi. 1 buçuk yıl boyunca online eğitim gören öğrenciler, uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime geçmişti. Yarıyıl tatiline ocak ayında girecek olan öğrenciler ve veliler 15 tatile kaç gün kaldı merak konusu. İşte 2022 sömestr tatili başlangıç ve bitiş tarihleri...