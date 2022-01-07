15 tatile (yarıyıl) kaç gün kaldı, ne zaman? 2022 yarıyıl tatili başlangıç bitiş tarihleri
Okullarda yarıyıl tatiline az bir zaman kala veliler ve öğrenciler sömestr tatili ne zaman araştırmalarına devam ediyorlar. Kasım ayında gerçekleşen ilk ara tatil sonrası karnelerin alınacağı 15 tatile kaç gün kaldı merak konusu oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ocak ayında son bulacak. Peki 15 tatile kaç gün kaldı, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte 2022 sömestr tatili tarihleri...
Ocak ayıyla birlikte bu ayda gerçekleşecek olan sömestr tatili karne alacak öğrenciler ve tatil planları yapan veliler tarafından gündeme geldi. 1 buçuk yıl boyunca online eğitim gören öğrenciler, uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime geçmişti. Yarıyıl tatiline ocak ayında girecek olan öğrenciler ve veliler 15 tatile kaç gün kaldı merak konusu. İşte 2022 sömestr tatili başlangıç ve bitiş tarihleri...
2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.