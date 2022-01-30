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15 tatil uzuyor mu 2022? 15 tatil ne zaman bitecek? MEB'den önemli açıklamalar

#15 Tatil Uzuyor Mu#15 Tatil Uzayacak Mı#Seoanasayfa

15 tatil ne zaman bitecek sorusu, tatilde son haftaya girilirken gündemde yer alıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 21 Ocak Cuma günü karnelerini alarak girdiği 15 tatilde sona doğru gelinirken gözler de okulların ne zaman açılacağına çevrildi. İkinci dönem öncesinde yarıyıl tatili ile ilk dönemin yorgunluğunu atan öğrenciler, Şubat ayında yeniden ders başı başlayacaklar. Yarıyıl tatili ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" dedi. MEB takvimine göre okullar 7 Şubat tarihinde açılacak. İşte, 15 tatil uzuyor iddialarına karşın Bakan Özer'in yapmış olduğu açıklamalar

1/415 tatil uzuyor mu 2022 15 tatil ne zaman bitecek MEBden önemli açıklamalar

Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konulardan biri oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı eylül ayında tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde başladı. Öğrenciler ara tatilinin ardından 15 tatile girdiler. Şimdi gözler 15 tatilin ne zaman biteceğine çevrildi. Konu ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakan Özer 15 tatilin uzamayacağını açıkladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar

2/415 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

3/4BAKAN ÖZERDEN 7 ŞUBAT VURGUSU

BAKAN ÖZER'DEN 7 ŞUBAT VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Bakan Özer, açıklamalarda bulundu. Öğrencilere, "Maskelerle ders dinlemek zor oldu mu?" diye soran Özer, öğretmenlerin de bu süreçte çok yorulduğunu belirterek, "Onlar da dinlensinler. Maskeyle ders anlattılar" dedi. Sık sık öğrencilere, ara tatilde kitap okuma önerisinde bulunan Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi. Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat’ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

4/4ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR

ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez 24 Ocak-6 Şubat'taki iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak. Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak. Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

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#15 Tatil Uzuyor Mu#15 Tatil Uzayacak Mı#Seoanasayfa