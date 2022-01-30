15 tatil uzuyor mu 2022? 15 tatil ne zaman bitecek? MEB'den önemli açıklamalar

Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konulardan biri oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı eylül ayında tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde başladı. Öğrenciler ara tatilinin ardından 15 tatile girdiler. Şimdi gözler 15 tatilin ne zaman biteceğine çevrildi. Konu ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakan Özer 15 tatilin uzamayacağını açıkladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar