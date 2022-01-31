15 tatil uzatıldı mı? Sömestr ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler

BAKAN ÖZER'DEN 7 ŞUBAT VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Bakan Özer, açıklamalarda bulundu. Öğrencilere, "Maskelerle ders dinlemek zor oldu mu?" diye soran Özer, öğretmenlerin de bu süreçte çok yorulduğunu belirterek, "Onlar da dinlensinler. Maskeyle ders anlattılar" dedi. Sık sık öğrencilere, ara tatilde kitap okuma önerisinde bulunan Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi. Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat’ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.



