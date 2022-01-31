15 tatil uzatıldı mı? Sömestr ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler

"15 tatil ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Yoğun sınav temposunu bir kenara bırakıp bir süre dinlenmek isteyen öğrenciler, 15 tatilin biteceği net tarihi bekliyorlar. İşte, bu kapsamda son gelişmeler...
Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
Milli Eğitim Bakanı Bakan Özer, açıklamalarda bulundu. Öğrencilere, "Maskelerle ders dinlemek zor oldu mu?" diye soran Özer, öğretmenlerin de bu süreçte çok yorulduğunu belirterek, "Onlar da dinlensinler. Maskeyle ders anlattılar" dedi. Sık sık öğrencilere, ara tatilde kitap okuma önerisinde bulunan Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi. Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat’ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.