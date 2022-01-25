15 tatil uzatıldı mı? Bakan Özer'den önemli açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Turizm merkezleri yoğun kar altında Yıllık sonra ilk...Turizm merkezleri yoğun kar altında! Yıllık sonra ilk...#Kar Yağışı
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
G.Sarayın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mıG.Saray'ın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mı?#Galatasaray
İstanbulda karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soyludan önemli açıklamalarİstanbul'da karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar#Istanbul
İstanbul kara teslim Yeni karar: Bugün tüm uçuşlar iptalİstanbul kara teslim! Yeni karar: Bugün tüm uçuşlar iptal#Yoğun Kar
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Dünya rahat bir nefes almıştı... DSÖden flaş uyarı geldiDünya rahat bir nefes almıştı... DSÖ'den flaş uyarı geldi!#Koronavirüs
Onlarca model ÖTVsiz satılıyor Büyük kolaylık sağlanıyorOnlarca model ÖTV'siz satılıyor! Büyük kolaylık sağlanıyor#Engelli
Kar yağdı, Arnavutköyde mahsur kaldılar Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...Kar yağdı, Arnavutköy'de mahsur kaldılar! Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...#İstanbul
Korkutan senaryo... Almanya uyardı Çinde yayılırsa bu yıl da yaşanırKorkutan senaryo... Almanya uyardı! Çin'de yayılırsa bu yıl da yaşanır#Almanya
Stefan Kuntz: Milli Takıma yeni isimler gelebilir, Burak Yılmaz olmazsa...Stefan Kuntz: "Milli Takım'a yeni isimler gelebilir, Burak Yılmaz olmazsa..."#A Milli Takım
Ünlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldıÜnlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldı! #Michael Madsen
Evet dediği gün hayatı kararmış: Bütün ülke yıllarca onun hamile kalmasını bekledi'Evet' dediği gün hayatı kararmış: Bütün ülke yıllarca onun hamile kalmasını bekledi#Prenses Charlene
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum'Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum!'#Ayberk Pekcan
HABERLERGündem Haberleri

15 tatil uzatıldı mı? Bakan Özer'den önemli açıklama

#15 Tatil#15 Tatil Uzatıldı Mı#15 Tatil Uzadı Mı

15 tatil uzatıldı mı sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Artan vakalarla birlikte, öğrenciler ve veliler takvimde bir güncellemeye gidip gidilmediğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, karne töreninde yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin uzamasına yönelik soruları değerlendirdi. Yarıyıl tatilinin uzatılmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Özer, “Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.” İfadelerini kullandı.

1/415 tatil uzatıldı mı Bakan Özerden önemli açıklama

15 tatil uzayacak mı? sorusu tatil devam ederken gündeme geldi. Artan coronavirüs vaka sayıları nedeniyle yarı yıl tatilinin uzatılabileceğine yönelik veli ve öğrencilerin beklentileri artarken beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer, " 7 Şubat tarihinde 2. döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız.” İfadelerini kullandı. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar

2/415 TATİL UZATILDI MI

15 TATİL UZATILDI MI?

Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak. 15 tatil uzatılmayacak.

3/415 tatil uzatıldı mı Bakan Özerden önemli açıklama

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

4/415 tatil uzatıldı mı Bakan Özerden önemli açıklama

İstanbul’un Esenler ilçesinde açılacak olan Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni’ne katılan Bakan Özer, öğretmenlerden yarıyıl tatili için öğrencilere ödev vermemelerini istedi. Bakan Özer şunları söyledi: “Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah Cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var. Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#15 Tatil#15 Tatil Uzatıldı Mı#15 Tatil Uzadı Mı