15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB takvimi
15 tatilin ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. 16 Kasım’da başlayan ara tatilin ardından öğrenciler öğrenimlerine uzaktan eğitim ile devam etmeye başladılar. Okullarda 4 Ocak'a kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Peki okullar ne zaman tatil olacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tatil tarihleri
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Okulların uzaktan eğitim ile açılmasının ardından öğrenciler detayları araştırmaya başladılar. 16 Kasım’da başlayan ara tatilin ardından okullar bugün uzaktan eğitim ile öğrenim vermeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yarıyıl tatili, ocak ayında başlayacak. Öğrenciler takvim içerisinde belirtilen tarihe kadar tatil yapacaklar. İşte 2020 15 tatil tarihi
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15 TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecektir. İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecektir. İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir.
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SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarında 20 Kasım 2020'den 4 Ocak 2021'e kadar yüz yüze eğitime verilen araya ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildi.
4 Ocak'a kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak.