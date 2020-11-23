15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB takvimi

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarında 20 Kasım 2020'den 4 Ocak 2021'e kadar yüz yüze eğitime verilen araya ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildi.



4 Ocak'a kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak.