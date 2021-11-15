15 tatil ne zaman? İşte 2021-2022 okulların tatil takvimi
Eylül ayında başlayan yeni eğitim-öğretim döneminin ilk ara tatili başladı. Milyonlarca öğrenci hafta sonları ile birlikte toplamda 9 günlük bir tatile çıktı. Yılın ilk ara tatiliyle yoğun bir döneme kısa bir ara veren öğrenciler, bir yandan da 15 tatil tarihini araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman? İşte 2021-2022 okulların tatil takvimi...
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Kasım ara tatili sürerken gözler bir kez daha 15 tatil tarihlerine çevrildi. Bakanlığı takvimine göre, eylül ayında başlayan eğitim öğretim döneminin birinci yarısı ocak ayında tamamlanacak.
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15 TATİL ŞUBAT AYINDA BİTECEK
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
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Ara tatillerde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler, bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.