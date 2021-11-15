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Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 08:40 | 

15 tatil ne zaman? İşte 2021-2022 okulların tatil takvimi

Eylül ayında başlayan yeni eğitim-öğretim döneminin ilk ara tatili başladı. Milyonlarca öğrenci hafta sonları ile birlikte toplamda 9 günlük bir tatile çıktı. Yılın ilk ara tatiliyle yoğun bir döneme kısa bir ara veren öğrenciler, bir yandan da 15 tatil tarihini araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman? İşte 2021-2022 okulların tatil takvimi...

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Kasım ara tatili sürerken gözler bir kez daha 15 tatil tarihlerine çevrildi. Bakanlığı takvimine göre, eylül ayında başlayan eğitim öğretim döneminin birinci yarısı ocak ayında tamamlanacak.

215 TATİL ŞUBAT AYINDA BİTECEK

15 TATİL ŞUBAT AYINDA BİTECEK

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

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Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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Ara tatillerde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler, bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

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