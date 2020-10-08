15 tatil ne zaman? İşte 2020-2021 eğitim yılı tatil takvimi
'15 tatil ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Sömestr tatili için geri sayıma başlayan öğrenciler, yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak?
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Sömestr tatili için geri sayım başladı. Yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alınırken, öğrenciler de eğitim hayatlarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı takvimiyle birlikte 15 tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte, 2020-2021 eğitim yılı tatil takvimi...
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EĞİTİM YILI TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
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Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.