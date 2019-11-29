İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? 15 tatil ne zaman?

Projenin etkisi her yıl proje öncesi ve sonrası testlerle ölçülüyor. Beslenme ve fiziksel aktivite konusundaki bilgi düzeyinde iyileşme, öğretmenlerde yüzde 19.1, çocuklarda ise yüzde 19.6 düzeyinde oldu. Geçen yılki sonuçlara göre bilgi düzeyindeki iyileşme öğretmenlerde yüzde 34, çocuklarda ise yüzde 25 oldu. Bilgi artışına, davranışsal değişiklik de eşlik ediyor. Çocuklar, yüzde 37 oranında daha fazla su içiyor, yüzde 22 oranında daha fazla dişlerini düzenli olarak fırçalıyor, yüzde 14 oranında daha fazla fiziksel egzersiz yapıyor.



ÇOCUKLARIN GERİ DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ FARKINDALIĞI ARTIRILACAK



Projenin içeriği ihtiyaçlara uygun olarak sürekli güncelleniyor. 2017’de fiziksel aktivite modülünün eklenmesinin ardından, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da çevre konusu proje kapsamına dahil edildi. Bu modülün eklenmesiyle çocuklar, hayat bilgisi derslerinde ‘Sağlıklı Adımlar’ projesi kapsamında, ‘geri dönüşüm’ konusunu öğrenecek. Geri dönüştürülebilir malzemeler ve geri dönüşümün ekonomi ve çevreye katkısı hakkında bilgi edinecekler. Bu çalışma hem MEB’in 2023 Vizyonu hem de Nestlé’nin, operasyonlarının çevre üzerindeki etkisini sıfıra indirme hedefiyle uyuyor. Projenin geniş kitlelere ulaşması için yenilenen www.saglikliadimlarprojesi.com web sitesinde, akademisyenler tarafından hazırlanan eğitim videoları yer alıyor. Web sitesine üye olan öğretmenler projeye ait tüm sunumlara, videolara ve materyallere erişebiliyor ve bunları sınıflarında kullanabiliyor. Böylece Türkiye’deki tüm 3’üncü sınıf öğretmenleri, proje içeriklerinden faydalanabiliyor.