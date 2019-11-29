İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? 15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman başlayacak ve ikinci ara tatil ne zaman yapılacak sorusu öğrencilerin önemli maddelerinden birisi olmaya devam ediyor. Ara tatilden yeni çıkan ve okul temposuna yeniden dönen öğrenciler, ikinci ara tatil ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak ve ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, o bilgiler
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Nestlé, işbirliğiyle 2012 yılından bu yana ‘Sağlıklı Adımlar’ projesini yürütüyor. İlkokul 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik projede çocuklar, yılda 32 saatlik bir eğitimle, beslenme ve fiziksel aktivitenin temel prensiplerini öğreniyor, gıda konusunda pozitif bir yaklaşım geliştiriyor, yeme ve içme alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve fiziksel aktivitenin arttırılması konusunda tavsiyeler alıyor. Projeyle, 2012’de 50 okulda yılda 9 bin çocuk ve 18 bin veliye erişildi. Etki alanı her yıl arttırılan proje, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonu itibariyle toplamda 15 şehirdeki 76 okulda, 86 bin öğrenci, 172 bin veli ve 2 bin 900 öğretmene ulaştı. Projeye, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Van ve Kars eklendi. Bir yılda 17 şehirdeki 172 okulda, yılda 1140 öğretmen, 31 bin çocuk ve 62 bin veliye ulaşılması planlanıyor.
Projenin etkisi her yıl proje öncesi ve sonrası testlerle ölçülüyor. Beslenme ve fiziksel aktivite konusundaki bilgi düzeyinde iyileşme, öğretmenlerde yüzde 19.1, çocuklarda ise yüzde 19.6 düzeyinde oldu. Geçen yılki sonuçlara göre bilgi düzeyindeki iyileşme öğretmenlerde yüzde 34, çocuklarda ise yüzde 25 oldu. Bilgi artışına, davranışsal değişiklik de eşlik ediyor. Çocuklar, yüzde 37 oranında daha fazla su içiyor, yüzde 22 oranında daha fazla dişlerini düzenli olarak fırçalıyor, yüzde 14 oranında daha fazla fiziksel egzersiz yapıyor.
ÇOCUKLARIN GERİ DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ FARKINDALIĞI ARTIRILACAK
Projenin içeriği ihtiyaçlara uygun olarak sürekli güncelleniyor. 2017’de fiziksel aktivite modülünün eklenmesinin ardından, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da çevre konusu proje kapsamına dahil edildi. Bu modülün eklenmesiyle çocuklar, hayat bilgisi derslerinde ‘Sağlıklı Adımlar’ projesi kapsamında, ‘geri dönüşüm’ konusunu öğrenecek. Geri dönüştürülebilir malzemeler ve geri dönüşümün ekonomi ve çevreye katkısı hakkında bilgi edinecekler. Bu çalışma hem MEB’in 2023 Vizyonu hem de Nestlé’nin, operasyonlarının çevre üzerindeki etkisini sıfıra indirme hedefiyle uyuyor. Projenin geniş kitlelere ulaşması için yenilenen www.saglikliadimlarprojesi.com web sitesinde, akademisyenler tarafından hazırlanan eğitim videoları yer alıyor. Web sitesine üye olan öğretmenler projeye ait tüm sunumlara, videolara ve materyallere erişebiliyor ve bunları sınıflarında kullanabiliyor. Böylece Türkiye’deki tüm 3’üncü sınıf öğretmenleri, proje içeriklerinden faydalanabiliyor.