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15 tatil ne zaman bitiyor? Okullarda uzaktan eğitime geçilecek mi? MEB Bakanı Özer’den açıklama

#15 Tatil#Okullar#Uzaktan Eğitim

15 tatilin ne zaman biteceği ve okullarda uzaktan eğitimin başlayıp başlayacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi eylül ayında başladı. Öğrenciler eğitimlerine ara tatilde ve sömestr tatilinde ara verdiler. Konu ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullarda uzaktan eğitime geçilecek mi?

1/315 tatil ne zaman bitiyor Okullarda uzaktan eğitime geçilecek mi MEB Bakanı Özer’den açıklama

Okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği araştırılıyor. 15 tatile giren öğrenciler okulların açılmasını beklemeye başladılar. Okullar 7 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak. 15 tatil 4 Şubat tarihinde sona erecek. Okullarda uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklama yapıldı.

2/3OKULLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ

OKULLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

3/315 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Okullar 7 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak. 15 tatil 4 Şubat tarihinde sona erecek.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.br>
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama töreninde konuştu. Yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim - öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi.

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#15 Tatil#Okullar#Uzaktan Eğitim