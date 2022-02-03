15 tatil ne zaman bitiyor? Okullarda uzaktan eğitime geçilecek mi? MEB Bakanı Özer’den açıklama

Okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği araştırılıyor. 15 tatile giren öğrenciler okulların açılmasını beklemeye başladılar. Okullar 7 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak. 15 tatil 4 Şubat tarihinde sona erecek. Okullarda uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklama yapıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.
Okullar 7 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak. 15 tatil 4 Şubat tarihinde sona erecek.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.br>
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama töreninde konuştu. Yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim - öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi.