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15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte 2022 MEB takvimi

#Yarı Yıl Tatili Ne Zaman#Okullar Ne Zaman Açılacak#15 Tatil

2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 15 gün boyunca 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilini yapacak. Peki, yarı yıl (15 tatil) tatili ne zaman bitiyor? İşte 15 tatilin bitip okulların açılacağı tarih

1/715 tatil ne zaman bitiyor Okullar ne zaman açılacak İşte 2022 MEB takvimi

Okullarda 2 haftalık yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatiline birinci dönem karnelerini alarak girecek. Pek çok öğrenci ve veli ise okulların yeniden açılacağı, tatilin bitiş tarihini merak ediyor. İşte, 15 tatilin bitip okulların açılacağı tarih...

2/7YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarı yıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

3/7Özer: 7 Şubat’ta aynı kararlılıkla buluşuyoruz

Özer: 7 Şubat’ta aynı kararlılıkla buluşuyoruz

6 Eylül’de başlayan yüz yüze Eğitim döneminin 21 Ocak’ta son ders zilinin çalmasıyla iki haftalık yarıyıl tatili başladı. 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni için Ankara’da Kavaklı İlkokulu’nda öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “7 Şubat’ta yüz yüze eğitim için aynı kararlılıkla tekrar buluşacağız. Verilere baktığımızda şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil” dedi.

Bakanlık görevinde öğrencilere ilk kez karnelerini dağıtan Özer, çocuklara büyüyünce ne olmak istediklerini sordu. Öğrencilerden polis, jandarma ve öğretmen cevaplarını aldı. Özer, “Yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 7 Şubat’ta tekrar buluşacağız. Şimdi bol bol dinleneceğiz, kitap okuyacağız, ailelerimizle vakit geçireceğiz. Buradan da 18 milyon arkadaşımıza el sallayıp 'iyi tatiller’ diliyoruz” dedi.

4/7EN AZ BİR KİTAP OKUYUN

EN AZ BİR KİTAP OKUYUN

Bakan Özer öğrencilere şunları söyledi: “5 ay büyük sabırla bugüne geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Maskeye, mesafeye, hijyene riayet etmemiş olsaydınız okullar 5 ay açık kalamazdı. Bu yüzden sizi kutluyorum. Bu iki haftalık yarıyıl tatilinde en az 1 tane kitap okuyun. Anlaştık mı? Velilerimizde kitap alsınlar. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldular, büyük fedakarlık gösterdiler.”

5/7OKULLARI HİÇ KAPATMAYALIM

OKULLARI HİÇ KAPATMAYALIM

Helin isimli öğrenciye “Okulların açık kalmasından memnun musun” diye soran Bakan Özer, “memnunum” yanıtını aldı. Bakan Özer, “Okulların açık kalmasından herkes memnun. Maskeye, mesafeye dikkat edelim, okulları hiç kapatmayalım” dedi.

6/7ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR

ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez 24 Ocak-6 Şubat'taki iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak. Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak. Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

7/7TATİLDE ÖDEV YOK

TATİLDE ÖDEV YOK

İstanbul’un Esenler ilçesinde açılacak olan Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni’ne katılan Bakan Özer, öğretmenlerden yarıyıl tatili için öğrencilere ödev vermemelerini istedi. Bakan Özer şunları söyledi:

“Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah Cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var. Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah.”

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