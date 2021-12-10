15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman 15 tatil olacak? MEB açıkladı
Okulların ne zaman tatil olacağı ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim takvimi yayımlandı. Öğrenciler eğitimlerine bu yıl eylül ayında başladılar. İlk ara tatil ise kasım ayında yapıldı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman 15 tatil olacak? İşte MEB açıklaması
15 tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler heyecanla tatil açıklamalarını araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yarıyıl tatili ocak ayında başlayacak ve şubat ayında belirtilen tarihe kadar devam edecek. İkinci ara tatil ise nisan ayında yapılacak.