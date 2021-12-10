15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman 15 tatil olacak? MEB açıkladı

15 tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler heyecanla tatil açıklamalarını araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yarıyıl tatili ocak ayında başlayacak ve şubat ayında belirtilen tarihe kadar devam edecek. İkinci ara tatil ise nisan ayında yapılacak.