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Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 14:40 | 

15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman 15 tatil olacak? MEB açıkladı

Okulların ne zaman tatil olacağı ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim takvimi yayımlandı. Öğrenciler eğitimlerine bu yıl eylül ayında başladılar. İlk ara tatil ise kasım ayında yapıldı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman 15 tatil olacak? İşte MEB açıklaması

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15 tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler heyecanla tatil açıklamalarını araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yarıyıl tatili ocak ayında başlayacak ve şubat ayında belirtilen tarihe kadar devam edecek. İkinci ara tatil ise nisan ayında yapılacak.
215 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Öğrenciler 21 Ocak Cuma günü hafta sonu tatiline girecek, ardından ise sömestr tatiline geçecekler. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
3ARA TATİL NE ZAMAN

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başladı ve 19 Kasım’da sona erdi.

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.
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