15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte okullarda sömestr tatilinde son durum

Kasım ara tatilinin geride kalmasıyla, öğrenci ve velilerin gündemine şimdi de yarıyıl tatili dönemleri geldi. Bakanlığı takvimine göre eylül ayında başlayan eğitim öğretim döneminin birinci yarısı ocak ayında tamamlanacak. Daha sonra ise öğrenciler ikinci ara tatil dönemine girecek. İşte, MEB takvimine göre yarıyıl ve ara tatil tarihleri.