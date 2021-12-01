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HaberlerGündem Haberleri15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte okullarda sömestr tatilinde son durum
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Gündem
Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 10:37 | 

15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte okullarda sömestr tatilinde son durum

Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı "15 tatil" olarak da bilinen yarıyıl tatilinin başlamasına haftalar kaldı. Okullarda sınav ve sözlüler sürerken, öğrencilerin gözü sömestr tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 takvimine göre ilk dönemin ne zaman biteceği merakla sorgulanıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor?

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Kasım ara tatilinin geride kalmasıyla, öğrenci ve velilerin gündemine şimdi de yarıyıl tatili dönemleri geldi. Bakanlığı takvimine göre eylül ayında başlayan eğitim öğretim döneminin birinci yarısı ocak ayında tamamlanacak. Daha sonra ise öğrenciler ikinci ara tatil dönemine girecek. İşte, MEB takvimine göre yarıyıl ve ara tatil tarihleri.
215 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
3İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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