15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte okullarda sömestr tatilinde son durum
Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı "15 tatil" olarak da bilinen yarıyıl tatilinin başlamasına haftalar kaldı. Okullarda sınav ve sözlüler sürerken, öğrencilerin gözü sömestr tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 takvimine göre ilk dönemin ne zaman biteceği merakla sorgulanıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor?
Kasım ara tatilinin geride kalmasıyla, öğrenci ve velilerin gündemine şimdi de yarıyıl tatili dönemleri geldi. Bakanlığı takvimine göre eylül ayında başlayan eğitim öğretim döneminin birinci yarısı ocak ayında tamamlanacak. Daha sonra ise öğrenciler ikinci ara tatil dönemine girecek. İşte, MEB takvimine göre yarıyıl ve ara tatil tarihleri.