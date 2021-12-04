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HaberlerGündem Haberleri15 tatil ne zaman başlayacak, ara tatil tarihi nedir? Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? İşte yapılan son açıklamalar ve MEB takvimi
GeriGündem 15 tatil ne zaman başlayacak, ara tatil tarihi nedir? Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? İşte yapılan son açıklamalar ve MEB takvimi
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Haber Giriş: 04 Aralık 2021 - 17:18 | 

15 tatil ne zaman başlayacak, ara tatil tarihi nedir? Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? İşte yapılan son açıklamalar ve MEB takvimi

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatil sonrası eğitime başladı. Milyonlarca öğrenci şimdi 15 tatilin başlayacağı tarihe odaklandı. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullarda ilk dönem ne zaman bitiyor? İşte sömestr tatili başlangıç tarihi

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Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı.
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2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi. Bu gelişmenin ardından, öğrencilerin karne alacağı yarıyıl tatili tarihi merak konusu oldu. İşte, sömestr tatili başlangıç tarihi...
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Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek.
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Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
6Milli Eğitim Bakanı Özerden öğretmenler için ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmenler için 'ara tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirterek ''Öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz'' dedi.
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Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek.

Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) sürecini Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun belirlediği önlemler çerçevesinde başarılı bir şekilde yönettiklerini söyledi.

''YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN DERSLİK SAYIMIZ YÜZDE 1'İN ÇOK ÇOK ALTINDA''

Devasa bir eğitim sistemine sahip olduklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak eğitim öğretim sistemine devam ettiği bir sistem. Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1'in çok çok altındadır. Bugün itibarıyla tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır."
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