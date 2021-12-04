15 tatil ne zaman başlayacak, ara tatil tarihi nedir? Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? İşte yapılan son açıklamalar ve MEB takvimi
Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmenler için 'ara tatil' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirterek ''Öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz'' dedi.
Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek.
Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) sürecini Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun belirlediği önlemler çerçevesinde başarılı bir şekilde yönettiklerini söyledi.
''YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN DERSLİK SAYIMIZ YÜZDE 1'İN ÇOK ÇOK ALTINDA''
Devasa bir eğitim sistemine sahip olduklarını belirten Özer, şöyle konuştu:
"18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak eğitim öğretim sistemine devam ettiği bir sistem. Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1'in çok çok altındadır. Bugün itibarıyla tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır."
Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) sürecini Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun belirlediği önlemler çerçevesinde başarılı bir şekilde yönettiklerini söyledi.
''YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN DERSLİK SAYIMIZ YÜZDE 1'İN ÇOK ÇOK ALTINDA''
Devasa bir eğitim sistemine sahip olduklarını belirten Özer, şöyle konuştu:
"18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak eğitim öğretim sistemine devam ettiği bir sistem. Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1'in çok çok altındadır. Bugün itibarıyla tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır."