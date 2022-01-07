15 tatil erkene mi alındı, uzatılacak mı? Bakan Özer'den okullar kapanacak iddialarına net cevap
Okullar kapanacak iddialarına yönelik geçtiğimiz haftalarda da yanıtlar veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ocak akşamı CNN Türk canlı yayınında yeni açıklamalarda bulundu. 15 tatil erkene alındı ve okullar erken kapanacak iddialarını da cevaplayan Bakan Özer, konuyla ilgili önemli detaylar aktardı. Peki, 15 tatil erkene mi alındı, uzatılacak mı? İşte, Bakan Özer'den okullar kapanacak iddialarına net cevap
Okullar ne zaman kapanacak ve 15 tatil erken mi olacak sorusuna Bakan Özer'den açıklama geldi. CNN Türk’te yayınlanan ‘Gece Görüşü’ programında Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omikron varyantını takip ettiklerini belirtirken “Erken tatil şimdilik gündemimizde yok” dedi. Bakan Özer, özetle şu mesajları verdi:
OKULLAR KAPANACAK MI?
- “Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız COVID-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerlerdir.- En büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Toplamda yüzde 94. Üçüncü doz aşılanan öğretmenimiz bugün itibarıyla yüzde 41.
KAPANAN OKUL YOK
- Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor. Biz 10 binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmuyor, Omikron’daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz... 2022’deki hedefimiz 100 milyon kitaba ulaşmak tüm kütüphanelerde.