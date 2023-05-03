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15 Mayıs Pazartesi tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar ve kamu kurumları tatil olacak mı? İşte son durum

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#15 Mayıs Tatil Mi #15 Mayıs Okul Var Mı#Seçimden Sonraki Gün
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 22:36

15 Mayıs tatil mi sorusu, öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan memurların gündemine geldi. Seçimlere kısa süre kala gözler 15 Mayıs Pazartesi günü için alınacak karara çevrildi. YSK'nın Resmi Gazete'de yayımladığı karara göre seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Diğer yandan seçimlerde oy kullanma işlemleri okullarda yürütülecek. Peki, sonraki gün okullar ve kamu kurumları tatil olacak mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/515 Mayıs Pazartesi tatil mi Seçimden sonraki gün okullar ve kamu kurumları tatil olacak mı İşte son durum

Seçimden sonraki gün 15 Mayıs okullar tatil mi, okul var mı soruları gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 15 Mayıs günü sandık başına gidecek. Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek seçimler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. 64 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı seçimlerde okulların 15 Mayıs tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Okulların ertesi gün tatil olması beklenirken konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2/5SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN 15 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN 15 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek. 1 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil edilmişti. Seçimlerden sonraki Ertesi gün 15 Mayıs, Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla seçimlerin ertesi günü olan pazartesi günü okulların tatil edileceği tahmin ediliyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.

3/515 MAYIS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ

15 MAYIS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

15 Mayıs Pazartesi günü için resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak kamu kurumlarının tatil olması beklenmiyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4/5SEÇİM GÜNÜ UYGULAMA VE YASAKLAR

SEÇİM GÜNÜ UYGULAMA VE YASAKLAR

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

5/515 Mayıs Pazartesi tatil mi Seçimden sonraki gün okullar ve kamu kurumları tatil olacak mı İşte son durum

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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