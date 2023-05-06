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15 Mayıs okullar tatil mi, pazartesi ders var mı? Seçimden sonraki gün okullar, hastaneler, bankalar tatil mi? İşte seçim takvimi!

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#15 Mayıs Tatil Mi#15 Mayıs Okul Var Mı#Okullar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 00:51

Seçimden sonraki gün tatil mi, sorusu 14 Mayıs öncesi gündemin öne çıkan konularından oldu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullanacağı seçim günü sonrası 15 Mayıs 2023 tatil mi, sorusunun yanıtına gözler çevrildi. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Türkiye’nin dört bir yanında yapılacak seçimler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Peki, 15 Mayıs okullar, hastaneler ve bankalar tatil mi? 15 Mayıs Pazartesi okul var mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/515 Mayıs okullar tatil mi, pazartesi ders var mı Seçimden sonraki gün okullar, hastaneler, bankalar tatil mi İşte seçim takvimi

15 Mayıs tatil mi, seçimden sonra okul var mı soruları, seçimlerin ertesi gününe denk gelmesi dolayısıyla okula giden öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan memurların gündemine geldi. YSK'nın Resmi Gazete'de yayımladığı karara göre seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 15 Mayıs günü sandık başına gidecek. 15 Mayıs Pazartesi gününün tatil olması yönünde beklentiler sürerken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

2/5SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN 15 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN 15 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek. 1 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil edilmişti. Seçimlerden sonraki Ertesi gün 15 Mayıs, Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla seçimlerin ertesi günü olan pazartesi günü okulların tatil edileceği tahmin ediliyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.

3/515 MAYIS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ

15 MAYIS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

15 Mayıs Pazartesi günü için resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak kamu kurumlarının tatil olması beklenmiyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4/5SEÇİM GÜNÜ UYGULAMA VE YASAKLAR

SEÇİM GÜNÜ UYGULAMA VE YASAKLAR

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

5/515 Mayıs okullar tatil mi, pazartesi ders var mı Seçimden sonraki gün okullar, hastaneler, bankalar tatil mi İşte seçim takvimi

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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