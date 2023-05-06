15 Mayıs okullar tatil mi, pazartesi ders var mı? Seçimden sonraki gün okullar, hastaneler, bankalar tatil mi? İşte seçim takvimi!

15 Mayıs tatil mi, seçimden sonra okul var mı soruları, seçimlerin ertesi gününe denk gelmesi dolayısıyla okula giden öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan memurların gündemine geldi. YSK'nın Resmi Gazete'de yayımladığı karara göre seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 15 Mayıs günü sandık başına gidecek. 15 Mayıs Pazartesi gününün tatil olması yönünde beklentiler sürerken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.