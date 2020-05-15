Altın fiyatları 15 Mayıs 2020: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?
Dün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 387,50 liradan tamamladı.
İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 629,00 lira, Cumhuriyet altını 2.573,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 387,50 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 383,50 383,70 387,30 387,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.527,00 2.548,00 2.552,00 2.573,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 350,00 354,00 353,20 357,20
Lira(Tam) Ziynet 2.470,00 2.490,00 2.494,00 2.514,00
Yarım Ziynet 1.235,00 1.245,00 1.247,00 1.257,00
Çeyrek Ziynet 617,00 622,00 624,00 629,00