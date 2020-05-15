Altın fiyatları 15 Mayıs 2020: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

Altın fiyatları, araştırılan konular arasında bulunuyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Fiyatlardaki yükselişin ardından yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar nasıl bir seyirde devam edileceğini merak ediyorlar. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, “Altın, uzun vadede yukarı bir trend izlese de virüs gündemi nedeniyle öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte de iniş-çıkışlı bir trend izleyecek.” açıklamasında bulundu. İşte 15 Mayıs çeyrek altın ve gram altın fiyatları…



15 MAYIS ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 622,20 TL’den alınıyor, 632,60 'TL’den satılıyor.GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 385,57 TL’den alınıyor, 385,69 TL’den satılıyor.