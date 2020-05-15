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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 08:02,

Altın fiyatları 15 Mayıs 2020: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

15 Mayıs altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Bugün çeyrek altın ve gram altının ne kadar olduğu araştırılıyor. İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 629,00 lira, Cumhuriyet altını 2.573,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 387,50 liradan işlem gördü. Bugün ise çeyrek altın 622,20 TL’den alınıyor, 632,60 'TL’den satılıyor. İşte güncel altın fiyatları…

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Altın fiyatları, araştırılan konular arasında bulunuyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Fiyatlardaki yükselişin ardından yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar nasıl bir seyirde devam edileceğini merak ediyorlar. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, “Altın, uzun vadede yukarı bir trend izlese de virüs gündemi nedeniyle öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte de iniş-çıkışlı bir trend izleyecek.” açıklamasında bulundu. İşte 15 Mayıs çeyrek altın ve gram altın fiyatları…

15 MAYIS ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 622,20 TL’den alınıyor, 632,60 'TL’den satılıyor.GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 385,57 TL’den alınıyor, 385,69 TL’den satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.244,50 TL’den alınıyor, 1.265,00 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.477,50 TL’den alınıyor, 2.522,20 TL’den satılıyor.

3DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI
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DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Dün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 387,50 liradan tamamladı.
İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 629,00 lira, Cumhuriyet altını 2.573,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 387,50 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 383,50 383,70 387,30 387,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.527,00 2.548,00 2.552,00 2.573,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 350,00 354,00 353,20 357,20
Lira(Tam) Ziynet 2.470,00 2.490,00 2.494,00 2.514,00
Yarım Ziynet 1.235,00 1.245,00 1.247,00 1.257,00
Çeyrek Ziynet 617,00 622,00 624,00 629,00

4ALTIN YORUMLARI
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ALTIN YORUMLARI

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, pandemi sonrasında altın fiyatlarında düzeltme yaşanabileceğini belirterek, "Geri çekilişlerde kısa dönemde ons altının 1,700 dolar, 1,650 dolar ve altını görmesi olası. Bu durumda, çeyrek altın, 600- 580 TL ve altı, gram altın da yeniden 370-350 TL seviyelerine inerek bir düzeltme hareketi yapabilir. Altın, uzun vadede yukarı bir trend izlese de virüs gündemi nedeniyle öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte de iniş-çıkışlı bir trend izleyecek." dedi.İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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