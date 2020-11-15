MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri15 Kasım Amazon İndirimli ve En çok Satan Aktüel Ürünler Kataloğu
GeriTeknoloji 15 Kasım Amazon İndirimli ve En çok Satan Aktüel Ürünler Kataloğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 05:20 | 

15 Kasım Amazon İndirimli ve En çok Satan Aktüel Ürünler Kataloğu

Özellikle 'home office' çalışmaya geçenler nedeniyle elektronik ürünlerin satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Peki en çok hangi cihazlar satıyor? İşte fiyatıyla şaşırtan popüler elektronik ürünler...

Bu bir ilandır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Oppo A73
Abone Olgoogle-news

Oppo A73

Oppo'nun yeni orta sınıf telefonlarından biri olan Oppo A73, oldukça iddialı bir telefon. 128 GB dahili hafızaya sahip olan telefon, 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0 teknolojisi sayesinde çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Deri görünümlü tasarımıyla dikkat çeken cihaz, 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
2Baseus Grain 2xUSB 3.1A araç şarj cihazı
Abone Olgoogle-news

Baseus Grain 2xUSB 3.1A araç şarj cihazı

Hem bilgisayar hem telefon ile uyumlu olan Baseus Grain 2xUSB 3.1A araç şarj cihazı, kaliteli ve dayanıklı malzemeden yapıldığından uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Hızlı şarj ve data transferine olanak sağlayan Baseus Grain, araç şarj cihazı arayanların göz atması gereken bir ürün.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
3Microsoft M7J-00011 Wireless Desktop 2000
Abone Olgoogle-news

Microsoft M7J-00011 Wireless Desktop 2000

Yazılım ürünleriyle olduğu kadar donanımsal çözümleriyle de yıllardır tüketicilerin karşısında olan Microsoft'un bu klavye-fare seti, kullanıcıları kablo karmaşasından kurtarıyor. Her iki ürün de kablosuz çalışırken; sessiz, hızlı yanıt veren, ince görünümlü tuşlar ile konforlu kullanım sunuyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
4Samsung Galaxy Tab S6
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy Tab S6

10.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S6, Android 8.0 işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkıyor. 1600 x 2560 ekran çözünürlüğü sunan tabletin fiyatı da düştü.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
5Dexim M10 10000 mAh 2 USB Portlu Powerbank
Abone Olgoogle-news

Dexim M10 10000 mAh 2 USB Portlu Powerbank

Powerbank dendiğinde akla gelen isimlerden biri olan Dexim'in yeni ürünlerinden Dexim M10, 10000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve üzerinde iki adet USB portu bulunuyor. Böylece aynı anda iki cihazı birden şarj edebiliyorsunuz.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
6Logitech M330 Kablosuz Sessiz Mouse
Abone Olgoogle-news

Logitech M330 Kablosuz Sessiz Mouse

Bu fare hiç ama hiç ses çıkarmıyor. Klik sesini tamamen kaybeden Logitech M330 Kablosuz Sessiz Mouse, %90 gürültü azaltma özelliğine sahip. Enerji tasarrufu odaklı tasarımı sayesinde batarya ömrü daha uzun olan ürünün fiyatı da rakip modellere göre uygun.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
7Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık
Abone Olgoogle-news

Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık

Çift modlu BT/BLE sertifikalı Bluetooth 5.1 teknolojisiyle gelen ve aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olan Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık, böylece dış ses sorununu ortadan kaldırıyor ve kalabalık ortamlarda gürültüden uzak bir şekilde dinlediğiniz içeriğe daha rahat odaklanmanızı sağlıyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
8MyKronoz ZeTime Akıllı Saat
Abone Olgoogle-news

MyKronoz ZeTime Akıllı Saat

Aktivite izleyici, kalp atış hızı sensörü, uyku monitörü gibi özelliklere sahip olan ve uzaktan bakıldığında bir analog saatten farkı olmayan MyKronoz ZeTime Akıllı Saat, 30 günlük pil ömrüne sahip.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
9Lenovo Lp1 Livepods Kablosuz Kulaklık
Abone Olgoogle-news

Lenovo Lp1 Livepods Kablosuz Kulaklık

Kablosuz kulaklık alanında yeni bir isim olan Lenovo, kullanışlı bir ürün ortaya çıkarmış. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve bu nedenle hızlıca telefon ya da tabletlerle bağlantı kurabilen Lenovo Lp1 Livepods Kablosuz Kulaklık, oldukça uygun bir fiyata sahip.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
10Xiaomi Mijia Smart Home IP Kamera
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mijia Smart Home IP Kamera

360 derece görüntü sağlayan bu ürün; gece görüşü, hareket algılama, akıllı telefonlardan kontrol gibi özellikleri ile tercih edilebilecek en iyi IP kameralardan biri. Güvenlik için yararlanabileceğiniz bir ürün.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
11Xiaomi Pocophone F2 Pro
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Pocophone F2 Pro

Xiaomi'nin bir alt markası olan Poco serisinin en güçlü üyesi Pocophone F2 Pro, 6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla gelen ürün, 1080x2400 ekran çözünürlüğü sunuyor ve kamera tarafında da hayli iddialı bir ürün.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
12Anker Eufy Security Kamera
Abone Olgoogle-news

Anker Eufy Security Kamera

Anker'in Eufy çatısı altında ürettiği bu kamera 360 derece dönebildiği gibi kızılötesi gece görüşüne de sahip. 2K HD görüntü kaydı alabilen ürün, hareketleri izlerken evcil hayvan ve insanları anında tespit edebiliyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
13Apple TV 4K
Abone Olgoogle-news

Apple TV 4K

USB üzerinden bilgisayara bağlanan ve televizyonları daha akıllı bir hale getiren Apple TV 4K'nın diğer Apple TV modellerinden en büyük farkı ise 4K çözünürlüğünde görüntüleri desteklemesi ve 4K filmleri de ekrana getirebilmesi. Ancak 4K uyumlu televizyona da sahip olmanız gerektiğini unutmayın.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
14Xiaomi Mi Band 5
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi Band 5

50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği sunan Xiaomi Mi Band 5, şu an için dünyanın en çok satan akıllı bilekliklerinden biri.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
15Samsung Galaxy A30S
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy A30S

6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy A30S, 720x1560 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 64 GB dahili hafızasıyla gelen ve 4 GB RAM'i bulunan telefon, ayrıca 1080p video kaydı da yapabiliyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
16Anker Soundcore Motion B Bluetooth Hoparlör
Abone Olgoogle-news

Anker Soundcore Motion B Bluetooth Hoparlör

Teknolojik aksesuar ürünleriyle tanınan Anker'in Soundcore markası altında kullanıcılarına ulaştırdığı yeni ürünlerinden Anker Soundcore Motion B Bluetooth Hoparlör, 12W Stereo Ses desteğine sahip. IPX7 sertifikası ile suya karşı dayanıklı bir yapıda olan ürün, 12 saat batarya ömrü sunuyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
17Samsung Galaxy Note 20
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy Note 20

8 GB ve 256 GB dahili hafızayla gelen ve mistik bronz renkli kasasıyla dikkatleri üzerine çeken Galaxy Note 20, oldukça iddialı bir telefon.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
18Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından Redmi Note 9 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. Uygun fiyatına karşın özellikleriyle dikkat çeken telefonun arka yüzünde 4 kamerası bulunuyor ve 6.67 inç'lik büyük bir ekranı var.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
19Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy Watch Active2 44mm

Samsung'un popüler akıllı saatlerinden biri olan Galaxy Watch Active2, bir akıllı saatte aradığınız pek çok şeyi yapabiliyor. Çağrılara cevap verebilirken, gelen mesajları görüp yanıt verebiliyorsunuz.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
20Sennheiser Momentum True Wireless 2
Abone Olgoogle-news

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Aktif Gürültü Engelleme teknolojisini kullanan ve bu sayede dış sesleri bastıran Sennheiser Momentum True Wireless 2, IPX4 sertifikasına sahip ve bu sayede suya karşı da dayanıklı bir yapıda. Yani yağmur altında da bu kulaklığı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
21Samsung Galaxy M51
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy M51

Daha küçük çerçevesi ve daha geniş görüntüsüyle dikkat çeken Samsung'un yeni akıllı telefonlarından Galaxy M51, 128 GB dahili hafızaya sahip. Android 9.0 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan ürün, 7000 mAh kapasiteli bataryasıyla oldukça uzun bir batarya ömrüne sahip.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
22Huawei Watch GT2 Classic Akıllı Saat 46mm
Abone Olgoogle-news

Huawei Watch GT2 Classic Akıllı Saat 46mm

Huawei'nin yeni nesil akıllı saatlerinden Watch GT2 Classic, 46mm büyüklüğünde. Gelen çağrıları ve mesajları görme, bildirimleri ekrana getirme gibi pek çok işlemi yerine getirebilen ürün, kalp ritminizi ve stres seviyenizi de ölçüyor ve kanınızdaki oksijen değerini de gösterebiliyor. Bataryası 14 gün bitmiyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
23REEDER P13 Blue
Abone Olgoogle-news

REEDER P13 Blue

Yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi okuyucusuyla gelen ürün, %85’e varan ekran gövde oranı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Ürün, uygun fiyata sahip ve giriş seviyesi telefon arayanların mutlaka göz atması gereken bir telefon.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
24
Abone Olgoogle-news
25Realme kablosuz kulaklık
Abone Olgoogle-news

Realme kablosuz kulaklık

Bluetooth 5.0 teknolojisiyle çalışan ve bu sayede Android ve iPhone'larla hızlıca ve sorunsuzca bağlanabilen Realme kablosuz kulaklığın tasarımı AirPods'u hayli andırıyor; ancak fiyatı oldukça uygun.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
26Samsung Galaxy M31
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy M31

Samsung'un en yeni akıllı telefonlarından biri olan Galaxy M31, 6000 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun bir batarya ömrü sunarken, diğer yandan oldukça iyi fotoğraf ve video çekimi yapıyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
27Oppo Reno 4 Lite
Abone Olgoogle-news

Oppo Reno 4 Lite

128 GB dahili hafızaya sahip olan ve Android 10 işletim sistemi altında çalışan Oppo Reno 4 Lite, arka yüzünde 4'lü kamera kurulumuna sahip ve oldukça iyi görüntüler alıyor. Ürün, aynı zamanda 4K desteğine de sahip.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
28Xiaomi Redmi Note 9S
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Redmi Note 9S

6.67 inç'lik büyük bir ekrana sahip olan ve diğer Redmi Note 9 serisine kıyasla 4K video kaydı yapabilen Redmi Note 9S, uygun fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
29General Mobile GM 20
Abone Olgoogle-news

General Mobile GM 20

4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelen General Mobile'ın en yeni telefonlarından GM 20'nin arka yüzünde 13MP+2MP+2MP Üçlü Kamera Kurulumu yer alırken, ön yüzde de 8MP Selfie Kamera bulunuyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
30Trust Yudo Qi Uyumlu 5W Kablosuz Şarj Cihazı
Abone Olgoogle-news

Trust Yudo Qi Uyumlu 5W Kablosuz Şarj Cihazı

Sadece akıllı telefonunuzu tabana yerleştiriyorsunuz; ardından cihaz kendiliğinden şarj olmaya başlayacak. Kablosuz şarj teknolojisine sahip bir telefon veya kulaklık kullanıyorsanız bu ürün, sizi kablo karmaşasından kurtaracak. Qi kablosuz şarj desteğine sahip her tür akıllı telefonla çalışıyor. Fiyatı ise oldukça uygun...

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
31Palm PVG100E Akıllı Cep Telefonu
Abone Olgoogle-news

Palm PVG100E Akıllı Cep Telefonu

Dünyanın en küçük boyutlu akıllı telefonu olan Palm, buna karşın tuşlu telefonlar gibi standart özelliklere değil, akıllı telefon özelliklerine sahip. 3.3 inç HD ekranı bulunan cihaz, 3 GB RAM + 32 GB depolama hafızasıyla geliyor. Kameralara gelince... 12 MP arka kamera ile birlikte ön yüzde de 8MP ön kamera bulunuyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
32JBL Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
Abone Olgoogle-news

JBL Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

IPX7 su geçirmez tasarıma sahip olmasından dolayı pek çok ortamda rahatça kullanılabilen JBL'in kablosuz hoparlörü minik boyutuna karşın yüksek ses seviyesine sahip. Telefon görüşmesi için dahili mikrofona da sahip olan ürün, 5 saate kadar çalma süresi sunuyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
33Apple AirPods 2
Abone Olgoogle-news

Apple AirPods 2

Apple cihazlarla sorunsuz bir şekilde çalışan ve uzun saatler müzik dinlemeye ve telefon görüşmesine izin veren AirPods'un fiyatı da indirime girdi.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
34Oppo Reno 2Z
Abone Olgoogle-news

Oppo Reno 2Z

VOOC 3.0 Hızlı Şarj ile dakikalar içinde tam şarj olabilen Oppo Reno 2Z'nin en dikkat çeken yani ekranının üzerinde kamera bulunmaması. Pop-up şeklinde bir sisteme sahip olan telefon, ön kamera açtığınızda tepedeki gizli bölmeden çıkıyor ve kullanılmadığında kayboluyor. Bu da ekranın tamamen kullanıcıya kalması anlamına geliyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
35Xiaomi Mi Band 4
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi Band 4

Akıllı saatlerin fiyatını yüksek buluyor ve saatlerin yapabildiği özelliklere daha ucuza sahip olmak istiyorsanız Xiaomi'nin akıllı bilekliği bu iş için biçilmiş kaftan denilebilir. Dünyanın en çok satan akıllı bilekliklerinden biri olan Mi Band 4 ile adım sayınızı, yaktığınız kaloriyi takip ederken, uyku düzeninizi de yine izleme şansınız var.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
36iPhone SE 2020
Abone Olgoogle-news

iPhone SE 2020

Apple'ın Türkiye'de satışta olan en uygun fiyatlı telefonu olan iPhone SE 2020, iPhone 11 Pro'ya göre çok daha düşük fiyata sahip olmasına karşın işlemcisi başta olmak üzere pek çok özelliğiyle iPhone 11 Pro'lardan geri kalmıyor. İkinci el iPhone almak yerine bu telefona şans verebilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
37Anker PowerLine Lightning Kablo
Abone Olgoogle-news

Anker PowerLine Lightning Kablo

iPhone'larınız için sağlam bir şarj kablosu arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz. Uygun fiyatıyla dikkat çeken Anker PowerLine Lightning Kablo, size uzun süre eşlik edecek.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
38Xiaomi Note 10 Lite
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Note 10 Lite

Redmi Note 9 serisinden daha yüksek bir donanım seviyesinde olan Xiaomi Note 10 Lite 6.47 inç'lik ekrana sahip. 128 GB dahili hafızayla gelen ürünün arka yüzünde 64+8+2+5 MP dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
39Realme 6 Pro
Abone Olgoogle-news

Realme 6 Pro

6.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme 6 Pro, 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Arka yüzünde 4'lü kamera kurulumu yer alan telefonun ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
40Oppo W31 Enco TWS Kablosuz Kulaklık
Abone Olgoogle-news

Oppo W31 Enco TWS Kablosuz Kulaklık

Oppo, yeni kablosuz kulaklığı Oppo W31 Enco TWS'i Türkiye'de satışa sundu. Android ve iPhone'larda sorunsuz çalışan ve film izlemekten müzik dinlemeye ve telefon görüşmesine kadar bir kablosuz kulaklıktan beklenen pek çok şeye imkan veren ürün, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
41Oppo Reno 3 Pro
Abone Olgoogle-news

Oppo Reno 3 Pro

Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun yeni amiral telefonlarından biri olan Reno 3 Pro, Android 10 işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkıyor. 172 gram ağırlığında olan telefonun 4025 mAh bataryası bulunuyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
42Samsung Galaxy M11
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy M11

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un uzun süredir beklenen yeni telefonlarından Galaxy M11, üç arka kamerayla geliyor ve standart fotoğraf çekiminin yanında ultra geniş açılı fotoğrafları da gayet iyi çekebiliyor. Parmak izi tarayıcısı da cihazın arka yüzünde yer alıyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
43Apple 10.2 iPad Tablet
Abone Olgoogle-news

Apple 10.2" iPad Tablet

iPad ile internette arama yaparken bir yandan belge düzenleyebiliyor ve aynı anda iş arkadaşınızla FaceTime görüşmesi yapabiliyorsunuz. A10 Fusion çipin yüksek performansı sayesinde oyunlar oldukça akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Touch ID ve Retina Ekran özelliklerini de unutmayalım.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
44Baseus Encok W04 Pro True Wireless Bluetooth Kulaklık
Abone Olgoogle-news

Baseus Encok W04 Pro True Wireless Bluetooth Kulaklık

Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Baseus Encok W04 Pro True Wireless Bluetooth Kulaklık, iPhone ve Android telefonların hepsiyle uyumlu çalışıyor. Müzik dinleyebildiğiniz gibi telefon görüşmelerini de bu kulaklıklarla rahatça yapabiliyorsunuz.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
45Samsung Galaxy Tab A 10.1
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy Tab A 10.1

10.1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve Apple'ın iPad serisinden sonra tablet piyasasının en büyük oyuncularından biri olan Samsung'un bu tableti, Android 8.0 işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkıyor. 1200 x 1920 çözünürlük sunan ürün, uygun bir fiyata sahip.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
46Huawei Watch GT2 Sport
Abone Olgoogle-news

Huawei Watch GT2 Sport

Huawei'nin dış görünüşüyle bir analog saatten farksız olan yeni akıllı saatlerinden Huawei Watch GT2 Sport, rakip ürünlerin aksine batarya ömrü konusunda öne çıkan bir ürün. Tam şarj olduğunda 2 hafta boyunca şarjı bitmeyen saatin tasarımı da hayli ince.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
47Canon EOS 4000D
Abone Olgoogle-news

Canon EOS 4000D

Profesyonel bir fotoğraf makinesi arıyorsanız Canon'un fiyatı oldukça düşen bu ürününe şans verebilirsiniz. Hassas Otomatik Odak ile gelen Canon EOS 4000D, Wi-Fi bağlantı ile Canon Camera Connect uygulamasını kullanarak uzaktan çekim yapabilmenizi mümkün hale getiriyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
48Ugreen Type-C 5A Usb Data Ve Şarj Kablosu
Abone Olgoogle-news

Ugreen Type-C 5A Usb Data Ve Şarj Kablosu

Şarj kablosu herkese lazım; ancak bu kabloları satın alırken kalitesine özellikle dikkat etmek lazım ki bizi yarı yolda bırakmasın. Uygun fiyatlı olmasına karşın kaliteli malzemeden ürettiği ürünlerle bilinen Ugreen'in elinden çıkan bu Type-C 5A Usb Data Ve Şarj Kablosu, 5 Amper akım kapasitesine sahip.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
49Sennheiser HD 400S Kafa Üstü Siyah Kulaklık
Abone Olgoogle-news

Sennheiser HD 400S Kafa Üstü Siyah Kulaklık

Yenilenmiş HD ses kalitesiyle dikkat çeken ve ses konusunda tecrübeli bir isim olan Sennheiser etiketini taşıyan ürün, hafif, katlanabilir ve kolay taşınır yapısıyla dikkat çekiyor. Ultra güçlü gürültü engelleme teknolojisini kullanan Sennheiser HD 400S Kafa Üstü Siyah Kulaklık, uygun fiyatıyla da öne çıkıyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
50Hp 23.8 inç 24X Oyuncu Monitörü
Abone Olgoogle-news

Hp 23.8 inç 24X Oyuncu Monitörü

144 Hz yenileme hızı ve 1 ms yanıt süresiyle dikkat çeken ve oyuncuların göz ardı etmemesi gereken bir ürün olan Hp 23.8 inç 24X Oyuncu Monitörü, mikro kenarlı çerçeve tasarımı daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ayrıca entegre hoparlörler de yüksek kaliteli ses sunuyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
51WD 8TB Elements Masaüstü Harici
Abone Olgoogle-news

WD 8TB Elements Masaüstü Harici

Harici depolama cihazları söz konusu olduğunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Western Digital, yeni ürünlerinden WD 8TB Elements ile dikkat çekiyor. 8 TB gibi dev bir kapasiteye sahip olan ürün, USB 3.0 arayüzünü kullanıyor ve yaklaşık 1 kg ağırlığında...

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
52Sony, Ilce-6400L, Aynasız Fotoğraf Makinesi
Abone Olgoogle-news

Sony, Ilce-6400L, Aynasız Fotoğraf Makinesi

Aynasız fotoğraf makinesi arayanlar için pek çok model sunan Sony, yeni Ilce-6400L, Aynasız Fotoğraf Makinesi ile dikkat çekiyor. Hareketli nesneleri algılamak ve tutmak için Gerçek Zamanlı Takip ve Gerçek Zamanlı Eye AF kullanan ürün, ciddi video prodüksiyonu için yüksek çözünürlüklü 4K video kaydı desteğine de sahip.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
53Jbl t500Btblk Tune 500Bt Bluetooth Kulaklık
Abone Olgoogle-news

Jbl t500Btblk Tune 500Bt Bluetooth Kulaklık

Dünyanın önde gelen ses teknolojileri üreticilerinden JBL, bu kez kablosuz kulak üstü kulaklığıyla karşınızda... 16 Saat kullanım süresi sunan ürün, 5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım vaadediyor. Gövde üzerinde kontrol paneli ve mikrofon da bulunduran ürün ile telefon görüşmesi yapabilmek mümkün.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
54Logitech G102 Prodigy kablolu oyun faresi
Abone Olgoogle-news

Logitech G102 Prodigy kablolu oyun faresi

Oyun aksesuarları söz konusu olduğunda dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Logitech, uygun fiyatlı oyun faresi G102 Prodigy ile dikkat çekiyor. 8,000 DPI çözünürlük sunan ürün, kabloyla bilgisayara bağlanıyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
55Dexim 10.000 mAh Metal Powerbank
Abone Olgoogle-news

Dexim 10.000 mAh Metal Powerbank

10000 mAh şarj etme kapasitesine sahip olan Dexim 10.000 mAh Metal Powerbank, metal gövdeye sahip olduğu için dayanıklı bir tasarıma sahip. Üzerinde yer alan dijital gösterge ile batarya ömrü anbean takip edilebilirken, cihazı ister micro-USB isterseniz de USB Type-C girişiyle şarj edebiliyorsunuz.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
56Xiaomi Redmi Airdots Kablosuz Kulaklık
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Redmi Airdots Kablosuz Kulaklık

Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arıyorsanız Xiaomi'nin bu ürününe göz atabilirsiniz. Minik hap şeklinde bir tasarıma sahip olan ürün, kulağa oturduğunda dış sesleri büyük oranda bastırıyor ve dinlenen müziğe odaklanılması daha kolay oluyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
57Baseus Gentleman Powerbank
Abone Olgoogle-news

Baseus Gentleman Powerbank

10.000 mAh kapasiteli Baseus Gentleman Powerbank, üzerinde çift USB portuna sahip. Böylece aynı anda iki cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan ürün, aynı zamanda üzerinde dijital bir göstergeye de yer veriyor. Böylece kullanıcılar bataryanın ömrünün ne kadar kaldığını net bir şekilde görebiliyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
58Sony WH-CH510 Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık
Abone Olgoogle-news

Sony WH-CH510 Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık

Tam şarj olmasıyla birlikte 35 saate kadar kesintisiz müzik çalma süresi sunan Sony WH-CH510 Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık, USB Type-C girişini kullanıyor. Sony marka bir kulak üstü kulaklık olmasına karşın fiyatı rakiplerine göre hayli düşük.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
59Jabra Elite Active 65t
Abone Olgoogle-news

Jabra Elite Active 65t

Kablosuz kulaklık arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz. Fiyatı neredeyse yarı yarıya düşen Jabra Elite Active 65t, kulağa tam oturuyor ve müzik dinleyebildiğiniz gibi telefon görüşmelerinizi de yine bu kulaklıklar aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Tek bir şarjla 5 saat batarya ömrü sunan ürün, kılıfıyla birlikte toplamda 15 saat batarya ömrü sunuyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
60Xiaomi MDZ-22-AB Mi Box S 4K Ultra HD
Abone Olgoogle-news

Xiaomi MDZ-22-AB Mi Box S 4K Ultra HD

Android 8.1 işletim sistemi yüklü olarak gelen ve dört çekirdekli Cortex A53 işlemciden güç alan Xiaomi'nin akıllı TV konsolu Mi Box S 4K Ultra HD, 4K film keyfini ayağınıza getiriyor. USB - HDMI yuvalarını kullanan cihazın kurulumu da oldukça basit.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
61Baseus Halo Lightning 2.4A kablo
Abone Olgoogle-news

Baseus Halo Lightning 2.4A kablo

Fiyatı oldukça düşen ürünlerden biri de Baseus'un Lighning şarj kablosu... 1 metre uzunluğunda olan ve kırmızı rengiyle dikkat çeken kablo, tüm iPhone modelleriyle sorunsuz çalışabiliyor. Yeni nesil iPad'ler haricinde de pek çok iPad modelinde bu kabloyu kullanabilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
62Spigen Essential Kablosuz Qi Hızlı Şarj Cihazı
Abone Olgoogle-news

Spigen Essential Kablosuz Qi Hızlı Şarj Cihazı

9W hızlı şarj desteğine sahip olan ve batarya ürünleriyle tanınan isimlerden biri olan Spigen'den çıkan Spigen Essential Kablosuz Qi Hızlı Şarj Cihazı, kablosuz şarj cihazı arayanların göz atması gereken bir ürün. Telefonları kablo derdinden kurtaran bu ürünün üzerine kablosuz şarj desteğine sahip bir telefonu koymanız yeterli.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
63Apple AirPods 2
Abone Olgoogle-news

Apple AirPods 2

Apple'ın popüler kablosuz kulaklığının ikinci jenerasyonu olan AirPods 2, dünyanın en yaygın kullanılan kablosuz kulaklığı... Kulağınıza taktığınız anda aktif hale gelen ve müzik dinlemek dışında telefon görüşmelerinizi de rahatça yapabildiğiniz ürün, fiyatıyla da sizi şaşırtacak!

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
64Alcatel MT40X Akıllı Çocuk Saati
Abone Olgoogle-news

Alcatel MT40X Akıllı Çocuk Saati

IP65 suya dayanıklı yapısıyla dikkat çeken ve çocuklara yönelik olarak geliştirilen Alcatel MT40X Akıllı Çocuk Saati, acil durumlar için üzerinde SOS düğmesi barındırıyor. Pembe rengiyle kutusundan çıkan ürün, ayrıca hava durumu takibi de yapılabiliyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
65Xiaomi Redmi 20000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Redmi 20000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

18W'a kadar güç çıkışıyla gelen ve cihazlarınızı hızlıca şarj edebilen Xiaomi Redmi 20000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı, adından da anlaşılacağı üzere 20000 mAh kapasitesiyle geliyor. Yani telefonlarınızı 2-3 kez şarj edebilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
66Jabra Elite 85H Bluetooth Kulaklık
Abone Olgoogle-news

Jabra Elite 85H Bluetooth Kulaklık

Ses teknolojileri üreticilerinden Jabra'nın üst seviye kulaklıklarından biri olan Jabra Elite 85H Bluetooth kulak üstü kulaklık, bir yandan kullanıcıları kablo karmaşasından kurtarırken diğer yandan Aktif-Pasif Gürültü Önleyici özelliğiyle de gürültü sorununu ortadan kaldırıyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
67Baseus Encok W07 True Wireless Bluetooth Kulaklık
Abone Olgoogle-news

Baseus Encok W07 True Wireless Bluetooth Kulaklık

Bluetooth 5.0 teknolojisiyle gelen ve binaural stereo ses efekti de sunan Baseus Encok W07 True Wireless Bluetooth Kulaklık, uzun ömürlü bir bataryaya sahip. Böylece cihaz, 200 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Kulağa takıldığı anda telefonla bağlantı kurabilen ürün, indirime de girdi.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
68Baseus Halo Micro 3A kablo
Abone Olgoogle-news

Baseus Halo Micro 3A kablo

micro USB şarj kablosu arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz. Kırmızı renkli modeliyle satışta olan kablonun uzunluğu 1 metre. micro USB desteğine sahip tüm cihazlarınızda bu kabloyu kullanabilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
69Spigen Rugged Armor Apple Watch kılıfı
Abone Olgoogle-news

Spigen Rugged Armor Apple Watch kılıfı

Esnek, dayanıklı ve darbe emici bir yapısı bulunan Spigen'in geliştirdiği bu Apple Watch kılıfı, karbon fiber tasarımı ile mat siyah çerçeveye sahip. Saatler için kılıf pek düşünülmese de, aslında telefona göre en çok darbeye maruz kalan da saatlerimiz oluyor. Bu kılıf, işte bu darbelerden saatinizi koruyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
70Samsung Galaxy S20
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy S20

128 GB dahili hafızaya ve 8 GB RAM'e sahip olan 6.2 inç ekran büyüklüğündeki Samsung Galaxy S20, 4000 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyor. Samsung'un satışa sunduğu en yeni telefonlardan biri olan Galaxy S20'nin fiyatı da oldukça indi.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
71Apple Watch Series 6
Abone Olgoogle-news

Apple Watch Series 6

Diğer Apple Watch modellerinden farklı olarak kanınızdaki oksijen düzeyini ölçebilen Apple Watch Series 6, aynı zamanda EKG uygulamasıyla birlikte çalışarak kalbinizden gelen elektrik sinyallerini okuyor.

İndirimli fiyatıyla bu ürünü hemen satın almak için tıklayın
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi