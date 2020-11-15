15 Kasım Amazon İndirimli ve En çok Satan Aktüel Ürünler Kataloğu
Özellikle 'home office' çalışmaya geçenler nedeniyle elektronik ürünlerin satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Peki en çok hangi cihazlar satıyor? İşte fiyatıyla şaşırtan popüler elektronik ürünler...
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Oppo A73
Oppo'nun yeni orta sınıf telefonlarından biri olan Oppo A73, oldukça iddialı bir telefon. 128 GB dahili hafızaya sahip olan telefon, 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0 teknolojisi sayesinde çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Deri görünümlü tasarımıyla dikkat çeken cihaz, 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip.
Hem bilgisayar hem telefon ile uyumlu olan Baseus Grain 2xUSB 3.1A araç şarj cihazı, kaliteli ve dayanıklı malzemeden yapıldığından uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Hızlı şarj ve data transferine olanak sağlayan Baseus Grain, araç şarj cihazı arayanların göz atması gereken bir ürün.
Yazılım ürünleriyle olduğu kadar donanımsal çözümleriyle de yıllardır tüketicilerin karşısında olan Microsoft'un bu klavye-fare seti, kullanıcıları kablo karmaşasından kurtarıyor. Her iki ürün de kablosuz çalışırken; sessiz, hızlı yanıt veren, ince görünümlü tuşlar ile konforlu kullanım sunuyor.
Powerbank dendiğinde akla gelen isimlerden biri olan Dexim'in yeni ürünlerinden Dexim M10, 10000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve üzerinde iki adet USB portu bulunuyor. Böylece aynı anda iki cihazı birden şarj edebiliyorsunuz.
Bu fare hiç ama hiç ses çıkarmıyor. Klik sesini tamamen kaybeden Logitech M330 Kablosuz Sessiz Mouse, %90 gürültü azaltma özelliğine sahip. Enerji tasarrufu odaklı tasarımı sayesinde batarya ömrü daha uzun olan ürünün fiyatı da rakip modellere göre uygun.
Çift modlu BT/BLE sertifikalı Bluetooth 5.1 teknolojisiyle gelen ve aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olan Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık, böylece dış ses sorununu ortadan kaldırıyor ve kalabalık ortamlarda gürültüden uzak bir şekilde dinlediğiniz içeriğe daha rahat odaklanmanızı sağlıyor.
Kablosuz kulaklık alanında yeni bir isim olan Lenovo, kullanışlı bir ürün ortaya çıkarmış. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve bu nedenle hızlıca telefon ya da tabletlerle bağlantı kurabilen Lenovo Lp1 Livepods Kablosuz Kulaklık, oldukça uygun bir fiyata sahip.
360 derece görüntü sağlayan bu ürün; gece görüşü, hareket algılama, akıllı telefonlardan kontrol gibi özellikleri ile tercih edilebilecek en iyi IP kameralardan biri. Güvenlik için yararlanabileceğiniz bir ürün.
Xiaomi'nin bir alt markası olan Poco serisinin en güçlü üyesi Pocophone F2 Pro, 6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla gelen ürün, 1080x2400 ekran çözünürlüğü sunuyor ve kamera tarafında da hayli iddialı bir ürün.
Anker'in Eufy çatısı altında ürettiği bu kamera 360 derece dönebildiği gibi kızılötesi gece görüşüne de sahip. 2K HD görüntü kaydı alabilen ürün, hareketleri izlerken evcil hayvan ve insanları anında tespit edebiliyor.
USB üzerinden bilgisayara bağlanan ve televizyonları daha akıllı bir hale getiren Apple TV 4K'nın diğer Apple TV modellerinden en büyük farkı ise 4K çözünürlüğünde görüntüleri desteklemesi ve 4K filmleri de ekrana getirebilmesi. Ancak 4K uyumlu televizyona da sahip olmanız gerektiğini unutmayın.
6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy A30S, 720x1560 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 64 GB dahili hafızasıyla gelen ve 4 GB RAM'i bulunan telefon, ayrıca 1080p video kaydı da yapabiliyor.
Teknolojik aksesuar ürünleriyle tanınan Anker'in Soundcore markası altında kullanıcılarına ulaştırdığı yeni ürünlerinden Anker Soundcore Motion B Bluetooth Hoparlör, 12W Stereo Ses desteğine sahip. IPX7 sertifikası ile suya karşı dayanıklı bir yapıda olan ürün, 12 saat batarya ömrü sunuyor.
Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından Redmi Note 9 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. Uygun fiyatına karşın özellikleriyle dikkat çeken telefonun arka yüzünde 4 kamerası bulunuyor ve 6.67 inç'lik büyük bir ekranı var.
Samsung'un popüler akıllı saatlerinden biri olan Galaxy Watch Active2, bir akıllı saatte aradığınız pek çok şeyi yapabiliyor. Çağrılara cevap verebilirken, gelen mesajları görüp yanıt verebiliyorsunuz.
Aktif Gürültü Engelleme teknolojisini kullanan ve bu sayede dış sesleri bastıran Sennheiser Momentum True Wireless 2, IPX4 sertifikasına sahip ve bu sayede suya karşı da dayanıklı bir yapıda. Yani yağmur altında da bu kulaklığı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Daha küçük çerçevesi ve daha geniş görüntüsüyle dikkat çeken Samsung'un yeni akıllı telefonlarından Galaxy M51, 128 GB dahili hafızaya sahip. Android 9.0 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan ürün, 7000 mAh kapasiteli bataryasıyla oldukça uzun bir batarya ömrüne sahip.
Huawei'nin yeni nesil akıllı saatlerinden Watch GT2 Classic, 46mm büyüklüğünde. Gelen çağrıları ve mesajları görme, bildirimleri ekrana getirme gibi pek çok işlemi yerine getirebilen ürün, kalp ritminizi ve stres seviyenizi de ölçüyor ve kanınızdaki oksijen değerini de gösterebiliyor. Bataryası 14 gün bitmiyor.
Yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi okuyucusuyla gelen ürün, %85’e varan ekran gövde oranı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Ürün, uygun fiyata sahip ve giriş seviyesi telefon arayanların mutlaka göz atması gereken bir telefon.
128 GB dahili hafızaya sahip olan ve Android 10 işletim sistemi altında çalışan Oppo Reno 4 Lite, arka yüzünde 4'lü kamera kurulumuna sahip ve oldukça iyi görüntüler alıyor. Ürün, aynı zamanda 4K desteğine de sahip.
Sadece akıllı telefonunuzu tabana yerleştiriyorsunuz; ardından cihaz kendiliğinden şarj olmaya başlayacak. Kablosuz şarj teknolojisine sahip bir telefon veya kulaklık kullanıyorsanız bu ürün, sizi kablo karmaşasından kurtaracak. Qi kablosuz şarj desteğine sahip her tür akıllı telefonla çalışıyor. Fiyatı ise oldukça uygun...
Dünyanın en küçük boyutlu akıllı telefonu olan Palm, buna karşın tuşlu telefonlar gibi standart özelliklere değil, akıllı telefon özelliklerine sahip. 3.3 inç HD ekranı bulunan cihaz, 3 GB RAM + 32 GB depolama hafızasıyla geliyor. Kameralara gelince... 12 MP arka kamera ile birlikte ön yüzde de 8MP ön kamera bulunuyor.
IPX7 su geçirmez tasarıma sahip olmasından dolayı pek çok ortamda rahatça kullanılabilen JBL'in kablosuz hoparlörü minik boyutuna karşın yüksek ses seviyesine sahip. Telefon görüşmesi için dahili mikrofona da sahip olan ürün, 5 saate kadar çalma süresi sunuyor.
VOOC 3.0 Hızlı Şarj ile dakikalar içinde tam şarj olabilen Oppo Reno 2Z'nin en dikkat çeken yani ekranının üzerinde kamera bulunmaması. Pop-up şeklinde bir sisteme sahip olan telefon, ön kamera açtığınızda tepedeki gizli bölmeden çıkıyor ve kullanılmadığında kayboluyor. Bu da ekranın tamamen kullanıcıya kalması anlamına geliyor.
Akıllı saatlerin fiyatını yüksek buluyor ve saatlerin yapabildiği özelliklere daha ucuza sahip olmak istiyorsanız Xiaomi'nin akıllı bilekliği bu iş için biçilmiş kaftan denilebilir. Dünyanın en çok satan akıllı bilekliklerinden biri olan Mi Band 4 ile adım sayınızı, yaktığınız kaloriyi takip ederken, uyku düzeninizi de yine izleme şansınız var.
Apple'ın Türkiye'de satışta olan en uygun fiyatlı telefonu olan iPhone SE 2020, iPhone 11 Pro'ya göre çok daha düşük fiyata sahip olmasına karşın işlemcisi başta olmak üzere pek çok özelliğiyle iPhone 11 Pro'lardan geri kalmıyor. İkinci el iPhone almak yerine bu telefona şans verebilirsiniz.
Redmi Note 9 serisinden daha yüksek bir donanım seviyesinde olan Xiaomi Note 10 Lite 6.47 inç'lik ekrana sahip. 128 GB dahili hafızayla gelen ürünün arka yüzünde 64+8+2+5 MP dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.
6.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme 6 Pro, 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Arka yüzünde 4'lü kamera kurulumu yer alan telefonun ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.
Oppo, yeni kablosuz kulaklığı Oppo W31 Enco TWS'i Türkiye'de satışa sundu. Android ve iPhone'larda sorunsuz çalışan ve film izlemekten müzik dinlemeye ve telefon görüşmesine kadar bir kablosuz kulaklıktan beklenen pek çok şeye imkan veren ürün, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.
Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun yeni amiral telefonlarından biri olan Reno 3 Pro, Android 10 işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkıyor. 172 gram ağırlığında olan telefonun 4025 mAh bataryası bulunuyor.
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un uzun süredir beklenen yeni telefonlarından Galaxy M11, üç arka kamerayla geliyor ve standart fotoğraf çekiminin yanında ultra geniş açılı fotoğrafları da gayet iyi çekebiliyor. Parmak izi tarayıcısı da cihazın arka yüzünde yer alıyor.
iPad ile internette arama yaparken bir yandan belge düzenleyebiliyor ve aynı anda iş arkadaşınızla FaceTime görüşmesi yapabiliyorsunuz. A10 Fusion çipin yüksek performansı sayesinde oyunlar oldukça akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Touch ID ve Retina Ekran özelliklerini de unutmayalım.
Baseus Encok W04 Pro True Wireless Bluetooth Kulaklık
Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Baseus Encok W04 Pro True Wireless Bluetooth Kulaklık, iPhone ve Android telefonların hepsiyle uyumlu çalışıyor. Müzik dinleyebildiğiniz gibi telefon görüşmelerini de bu kulaklıklarla rahatça yapabiliyorsunuz.
10.1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve Apple'ın iPad serisinden sonra tablet piyasasının en büyük oyuncularından biri olan Samsung'un bu tableti, Android 8.0 işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkıyor. 1200 x 1920 çözünürlük sunan ürün, uygun bir fiyata sahip.
Huawei'nin dış görünüşüyle bir analog saatten farksız olan yeni akıllı saatlerinden Huawei Watch GT2 Sport, rakip ürünlerin aksine batarya ömrü konusunda öne çıkan bir ürün. Tam şarj olduğunda 2 hafta boyunca şarjı bitmeyen saatin tasarımı da hayli ince.
Profesyonel bir fotoğraf makinesi arıyorsanız Canon'un fiyatı oldukça düşen bu ürününe şans verebilirsiniz. Hassas Otomatik Odak ile gelen Canon EOS 4000D, Wi-Fi bağlantı ile Canon Camera Connect uygulamasını kullanarak uzaktan çekim yapabilmenizi mümkün hale getiriyor.
Şarj kablosu herkese lazım; ancak bu kabloları satın alırken kalitesine özellikle dikkat etmek lazım ki bizi yarı yolda bırakmasın. Uygun fiyatlı olmasına karşın kaliteli malzemeden ürettiği ürünlerle bilinen Ugreen'in elinden çıkan bu Type-C 5A Usb Data Ve Şarj Kablosu, 5 Amper akım kapasitesine sahip.
Yenilenmiş HD ses kalitesiyle dikkat çeken ve ses konusunda tecrübeli bir isim olan Sennheiser etiketini taşıyan ürün, hafif, katlanabilir ve kolay taşınır yapısıyla dikkat çekiyor. Ultra güçlü gürültü engelleme teknolojisini kullanan Sennheiser HD 400S Kafa Üstü Siyah Kulaklık, uygun fiyatıyla da öne çıkıyor.
144 Hz yenileme hızı ve 1 ms yanıt süresiyle dikkat çeken ve oyuncuların göz ardı etmemesi gereken bir ürün olan Hp 23.8 inç 24X Oyuncu Monitörü, mikro kenarlı çerçeve tasarımı daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ayrıca entegre hoparlörler de yüksek kaliteli ses sunuyor.
Harici depolama cihazları söz konusu olduğunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Western Digital, yeni ürünlerinden WD 8TB Elements ile dikkat çekiyor. 8 TB gibi dev bir kapasiteye sahip olan ürün, USB 3.0 arayüzünü kullanıyor ve yaklaşık 1 kg ağırlığında...
Aynasız fotoğraf makinesi arayanlar için pek çok model sunan Sony, yeni Ilce-6400L, Aynasız Fotoğraf Makinesi ile dikkat çekiyor. Hareketli nesneleri algılamak ve tutmak için Gerçek Zamanlı Takip ve Gerçek Zamanlı Eye AF kullanan ürün, ciddi video prodüksiyonu için yüksek çözünürlüklü 4K video kaydı desteğine de sahip.
Dünyanın önde gelen ses teknolojileri üreticilerinden JBL, bu kez kablosuz kulak üstü kulaklığıyla karşınızda... 16 Saat kullanım süresi sunan ürün, 5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım vaadediyor. Gövde üzerinde kontrol paneli ve mikrofon da bulunduran ürün ile telefon görüşmesi yapabilmek mümkün.
Oyun aksesuarları söz konusu olduğunda dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Logitech, uygun fiyatlı oyun faresi G102 Prodigy ile dikkat çekiyor. 8,000 DPI çözünürlük sunan ürün, kabloyla bilgisayara bağlanıyor.
10000 mAh şarj etme kapasitesine sahip olan Dexim 10.000 mAh Metal Powerbank, metal gövdeye sahip olduğu için dayanıklı bir tasarıma sahip. Üzerinde yer alan dijital gösterge ile batarya ömrü anbean takip edilebilirken, cihazı ister micro-USB isterseniz de USB Type-C girişiyle şarj edebiliyorsunuz.
Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arıyorsanız Xiaomi'nin bu ürününe göz atabilirsiniz. Minik hap şeklinde bir tasarıma sahip olan ürün, kulağa oturduğunda dış sesleri büyük oranda bastırıyor ve dinlenen müziğe odaklanılması daha kolay oluyor.
10.000 mAh kapasiteli Baseus Gentleman Powerbank, üzerinde çift USB portuna sahip. Böylece aynı anda iki cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan ürün, aynı zamanda üzerinde dijital bir göstergeye de yer veriyor. Böylece kullanıcılar bataryanın ömrünün ne kadar kaldığını net bir şekilde görebiliyor.
Tam şarj olmasıyla birlikte 35 saate kadar kesintisiz müzik çalma süresi sunan Sony WH-CH510 Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık, USB Type-C girişini kullanıyor. Sony marka bir kulak üstü kulaklık olmasına karşın fiyatı rakiplerine göre hayli düşük.
Kablosuz kulaklık arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz. Fiyatı neredeyse yarı yarıya düşen Jabra Elite Active 65t, kulağa tam oturuyor ve müzik dinleyebildiğiniz gibi telefon görüşmelerinizi de yine bu kulaklıklar aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Tek bir şarjla 5 saat batarya ömrü sunan ürün, kılıfıyla birlikte toplamda 15 saat batarya ömrü sunuyor.
Android 8.1 işletim sistemi yüklü olarak gelen ve dört çekirdekli Cortex A53 işlemciden güç alan Xiaomi'nin akıllı TV konsolu Mi Box S 4K Ultra HD, 4K film keyfini ayağınıza getiriyor. USB - HDMI yuvalarını kullanan cihazın kurulumu da oldukça basit.
Fiyatı oldukça düşen ürünlerden biri de Baseus'un Lighning şarj kablosu... 1 metre uzunluğunda olan ve kırmızı rengiyle dikkat çeken kablo, tüm iPhone modelleriyle sorunsuz çalışabiliyor. Yeni nesil iPad'ler haricinde de pek çok iPad modelinde bu kabloyu kullanabilirsiniz.
9W hızlı şarj desteğine sahip olan ve batarya ürünleriyle tanınan isimlerden biri olan Spigen'den çıkan Spigen Essential Kablosuz Qi Hızlı Şarj Cihazı, kablosuz şarj cihazı arayanların göz atması gereken bir ürün. Telefonları kablo derdinden kurtaran bu ürünün üzerine kablosuz şarj desteğine sahip bir telefonu koymanız yeterli.
Apple'ın popüler kablosuz kulaklığının ikinci jenerasyonu olan AirPods 2, dünyanın en yaygın kullanılan kablosuz kulaklığı... Kulağınıza taktığınız anda aktif hale gelen ve müzik dinlemek dışında telefon görüşmelerinizi de rahatça yapabildiğiniz ürün, fiyatıyla da sizi şaşırtacak!
IP65 suya dayanıklı yapısıyla dikkat çeken ve çocuklara yönelik olarak geliştirilen Alcatel MT40X Akıllı Çocuk Saati, acil durumlar için üzerinde SOS düğmesi barındırıyor. Pembe rengiyle kutusundan çıkan ürün, ayrıca hava durumu takibi de yapılabiliyor.
Xiaomi Redmi 20000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı
18W'a kadar güç çıkışıyla gelen ve cihazlarınızı hızlıca şarj edebilen Xiaomi Redmi 20000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı, adından da anlaşılacağı üzere 20000 mAh kapasitesiyle geliyor. Yani telefonlarınızı 2-3 kez şarj edebilirsiniz.
Ses teknolojileri üreticilerinden Jabra'nın üst seviye kulaklıklarından biri olan Jabra Elite 85H Bluetooth kulak üstü kulaklık, bir yandan kullanıcıları kablo karmaşasından kurtarırken diğer yandan Aktif-Pasif Gürültü Önleyici özelliğiyle de gürültü sorununu ortadan kaldırıyor.
Bluetooth 5.0 teknolojisiyle gelen ve binaural stereo ses efekti de sunan Baseus Encok W07 True Wireless Bluetooth Kulaklık, uzun ömürlü bir bataryaya sahip. Böylece cihaz, 200 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Kulağa takıldığı anda telefonla bağlantı kurabilen ürün, indirime de girdi.
micro USB şarj kablosu arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz. Kırmızı renkli modeliyle satışta olan kablonun uzunluğu 1 metre. micro USB desteğine sahip tüm cihazlarınızda bu kabloyu kullanabilirsiniz.
Esnek, dayanıklı ve darbe emici bir yapısı bulunan Spigen'in geliştirdiği bu Apple Watch kılıfı, karbon fiber tasarımı ile mat siyah çerçeveye sahip. Saatler için kılıf pek düşünülmese de, aslında telefona göre en çok darbeye maruz kalan da saatlerimiz oluyor. Bu kılıf, işte bu darbelerden saatinizi koruyor.
128 GB dahili hafızaya ve 8 GB RAM'e sahip olan 6.2 inç ekran büyüklüğündeki Samsung Galaxy S20, 4000 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyor. Samsung'un satışa sunduğu en yeni telefonlardan biri olan Galaxy S20'nin fiyatı da oldukça indi.
Diğer Apple Watch modellerinden farklı olarak kanınızdaki oksijen düzeyini ölçebilen Apple Watch Series 6, aynı zamanda EKG uygulamasıyla birlikte çalışarak kalbinizden gelen elektrik sinyallerini okuyor.