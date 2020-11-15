15 Kasım Amazon İndirimli ve En çok Satan Aktüel Ürünler Kataloğu

Spigen Rugged Armor Apple Watch kılıfı Esnek, dayanıklı ve darbe emici bir yapısı bulunan Spigen'in geliştirdiği bu Apple Watch kılıfı, karbon fiber tasarımı ile mat siyah çerçeveye sahip. Saatler için kılıf pek düşünülmese de, aslında telefona göre en çok darbeye maruz kalan da saatlerimiz oluyor. Bu kılıf, işte bu darbelerden saatinizi koruyor.