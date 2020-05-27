15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Yollar ne zaman açılacak?
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? sorusunun yanıtı, Ramazan Bayramı sonrasında normalleşme sürecinin hızlanacağı mesajlarının açıklamasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasının ardından ülkemizde de şehirlerası seyahat kısıtlaması önlemi getirilmişti. Önceleri 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan yasak bazı illerde kalktı. Yasağın halen devam ettiği şehirlerde yaşayan vatandaşlar da seyahat yasağının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte, seyahat yasağının kalkacağı tarihle ilgili ayrıntılar...
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1
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İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından, 15 ili kapsayan seyahat yasağının ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, '15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı...
2
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta şehirlere giriş-çıkış yasakları getirilmişti. Yeni normal döneme geçişle ilk olarak 7 il ve ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı 3 Haziran’a kadar uzatılmıştı.
3
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Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu illerde önümüzdeki bir hafta yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak adım atılacak. Veriler ve Bilim Kurulu’ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran’da kaldırılması planlanıyor.
4
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Virüsün yayılmasında olumsuz bir seyir durumunda ise il bazında yasakların sürebileceği belirtiliyor.
5
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Bu şehirlerde de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları’nca il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.