Gündem Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 09:36 , 27 Mayıs 2020 - 09:37

15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasının ardından ülkemizde de şehirlerası seyahat kısıtlaması önlemi getirilmişti. Önceleri 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan yasak bazı illerde kalktı. Yasağın halen devam ettiği şehirlerde yaşayan vatandaşlar da seyahat yasağının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?