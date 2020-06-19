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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 07:12,

15 günde 6.4 milyarlık satış! Kampanya devam ediyor... İşte o projeler

Emlak Konut GYO’nun ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası ilgiyle karşılandı. Konut alanların 2 yıl ödeme yapmadığı, peşinatın yüzde 5’e çekildiği kampanyada 15 günde 6.4 milyar lira değerinde 5 bin 250 konut satıldı.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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GAYRİMENKUL sektörü ardı ardına gelen kampanyalarla hareketli günler yaşıyor. 1 Haziran’da kamu bankalarının tarihin en düşük konut kredi faizini devreye almasından sonra ikinci hamle Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut GYO’dan geldi. Emlak Konut GYO’nun 2 Haziran’da başlattığı ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasıyla konuta erişim kolaylaştı. Fırsatı gören vatandaş alıma geçti. Emlak Konut projelerinin satış ofislerinde ciddi yoğunluklar yaşanırken kimi projelerde satışlar da tamamlandı. Kampanya kapsamında ve 15 günde 6.4 milyar lira değerinde 5 bin 250 konut satıldı.

2PEŞİNAT YÜZDE 5
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PEŞİNAT YÜZDE 5

Kampanyaya göre Emlak Konut projelerinde önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılıyor. Daha sonra yüzde 5 peşinat veren vatandaş, yüzde 15’lik ödemeyi 24. ayda yapıyor. Toplam tutarım yüzde 80’i için de banka kredisi kullanılıyor. Vatandaşa 120 ay ve 180 ay seçenekleri sunulurken, faizler 0.69’dan başlıyor. Kampanyanın en iddialı söylemi ise ödemesiz dönem. Emlak Konut GYO projelerinden ev alan vatandaş 2 yıl ödeme yapmıyor, taksitler 3. yılda başlıyor.

310 BİN KONUT
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10 BİN KONUT

Kampanya, yaşamın başladığı teslime hazır ve yapımı devam eden projeleri kapsarken, projeler İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Yalova, Konya, Denizli ve Niğde’de yer alıyor. Yaklaşık 2 ay sürmesi planlanan kampanyayla 10 bin konutun sahibini bulması bekleniyor. Kamu bankalarının faiz hamlesi, Emlak Konut kampanyası ve özel sektörün sunduğu ödeme kolaylıklarıyla yılın ilk 5 ayında yaşanan kaybın telafi edilmesi, haziran ayı itibariyle aylık konut satışlarının yeniden 100 bin bandına gelmesi öngörülüyor.

4Bizim Mahalle de dahil oldu
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Bizim Mahalle de dahil oldu

KAMPANYA kapsamında, Küçükçekmece Halkalı’da 1 milyon metrekarelik bir alanda hayat bulacak olan Emlak Konut Bizim Mahalle’nin birinci etabı satışa sunuldu. Halkalı Millet Bahçesi’ne komşu, Küçükçekmece Gölü’nün ve Marmaray istasyonunun yanında konumlanan Bizim Mahalle, yatay mimarisi ile öne çıkıyor. Bizim Mahalle 1. Etap’ta 569 bağımsız bölüm bulunuyor. Proje, 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle ve geniş peyzaj alanlarıyla pek çok sosyal olanak sunuyor. Projenin 11 Haziran’da satışa sunulmasının ardından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bizim Mahalle’nin diğer etaplarının da yakın zamanda satışa sunulması için çalışmalar hızla sürüyor.

5Kampanyaya dahil olan projeler
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Kampanyaya dahil olan projeler

1. Allsancak İzmir

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2. Avangart İstanbul

7
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3. Avrupark Hayat

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4. Başkent Emlak Konutları

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5. Benim Kentim Yalova

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6. Bizim Mahalle 1.Etap

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7. Büyükyalı İstanbul

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8. Cer İstanbul

13
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9. Düşler Vadisi

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10. Ebruli Ispartakule

15
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11. Evora İzmir

16
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12. Evora Denizli

17
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13. Gebze Emlak Konutları 3. Etap

18
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14. Göl Panorama Evleri

19
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15. İdealist Cadde

20
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16. İstmarina

21
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17. Karat 34

22
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18. Koordinat Çayyolu

23
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19. Köy Zekeriyaköy

24
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20. Merkez Ankara

25
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21. Nidapark İstinye

26
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22. Nidapark Küçükyalı

27
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23. Niğde Emlak Konutları

24. Ormanköy Çekmeköy

28
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25. Temaşehir Konya

29
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26. Tual Adalar

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27. Tual Bahçekent

31
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28. Semt Bahçekent

32
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29. Validebağ Konakları

33
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30. Yeniköy Konakları İstanbul

34
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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