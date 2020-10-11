Ekonomi Haber Giriş: 11 Ekim 2020 - 22:51 | 11 Ekim 2020 - 22:51

15 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu: A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu haftanın indirimli ürünleri paylaşıldı. 15 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunda gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok alışveriş malzemelerinde indirim fırsatları yer aldı. Avantajlı ürünleri raflarına taşıyan A101 market 15 Ekim kataloğunda Samsung Galaxy A30s cep telefonu 2.799.00 Tl'den, Lenavo tablet 499.00 TL'den satışa sunuldu. Ayrıca katalogda maus, klavye, kablosuz kulaklık gibi pek çok teknolojik ürün yer aldı. Peki, A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?