15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 sözleşmeli öğretmenlik ataması sözlü sınav tarihleri!

15 bin öğretmen sözlü sınav yerleri MEB'in yayınlayacağı duyurunun ardından erişime açılacak. Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sözleşmeli öğretmen atamalarında sıra mülakat sınavına geldi. 2020 ve 2021 KPSS puanları ile alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından, 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri MEB tarafından ilan edilecek ve adaylar MEBBİS kişisel bilgileri ile sınav yerlerini görüntüleyecek. . MEB 15 bin ek öğretmen atama takvimine göre, sözlü sınav yerleri 25 Ekim tarihinde ilan edilecek. Atamalarda ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği olacak.