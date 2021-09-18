15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? İşte MEB öğretmen atamasında son gelişmeler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 27 Eylül- 8 Ekim'de alınacağını, atama sonuçlarının da 31 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu. Peki, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?
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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili takvimi yayımladı. Buna göre; 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak, 25 Ekim'de adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek, sözlü sınavlar 12- 27 Kasım arasında yapılacak. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak. İşte, MEB öğretmen atamasında son gelişmeler...
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ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU
Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.
Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.
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BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.