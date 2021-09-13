15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021 ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri!
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşecek olan 15 bin ek öğretmen ataması başvuruları 27 Eylül-8 Ekim tarihlerinde yapılacak. MEB yeni öğretmen atama takvimine göre, atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Açık bulunan kadroları değerlendirmeye alacak olan MEB, öğretmen ataması branş ve kadro dağılım bilgilerini kılavuzda yayınlayacak. Peki, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021 ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
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15 bin öğretmen ataması için başvuru süreci devam ediyor. MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 8 Ekim'e kadar alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Ancak 15 bin öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı henüz yayınlanmadı.
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15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı yayınlanacak MEB kılavuzunda açıklanacak. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız." demişti.
Bu açıklamalar göz önüne alındığında branş dağılımının ilerleyen günlerde yayınlanması ön görülüyor.
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ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı.
Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.
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Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.
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Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.