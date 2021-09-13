15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021 ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri!

15 bin öğretmen ataması için başvuru süreci devam ediyor. MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 8 Ekim'e kadar alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Ancak 15 bin öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı henüz yayınlanmadı.