15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman bitecek? MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru ekranı!
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri için geri sayım başladı. 27 Eylül tarihinde başlayan 15 bin öğretmen ataması ön başvuruları "ilkatama.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. 15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımının göz önünde bulundurulacağı başvurular bu hafta son bulacak. 2020 veya 2021 yılında yapılan KPSS puan şartının aranacağı sözleşmeli öğretmen atamalarının sonuçları ise 31 Ocak 2022'de yayınlanacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek? İşte, 15 bin öğretmen atama başvuru ekranı ve konuyla ilgili detaylar.
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15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2022 yılında yapılacak ek öğretmen atamaları için başvurularda son tarih yaklaştı. MEB'in ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurarak gerçekleşecek olan15 bin öğretmen ataması başvuruları 8 Ekim tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını yaparken e Devlet şifresi ve T.C kimlik numaralarını kullanacak.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
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5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
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9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
Not 1: İmam - Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir. Bu durumda olan adaylar Elektronik Ön Başvuru Formu’ndaki pedagojik formasyon bilgisi bölümüne, pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldıklarına dair belgenin tarih ve sayısını gireceklerdir.
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BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.
Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.
Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.