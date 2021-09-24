15 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 Eylül sözleşmeli öğretmen başvuru şartları ve tarihleri
15 bin öğretmen başvuruları, adayların odaklandığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yayınlanan duyuruya göre 2021 sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları belirlenen tarihe kadar tamamlanacak. Eylül 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzunu inceleyecek öğretmen adayları “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurarak başvurularını tamamlayacaklar. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzunda açıklanan kadro dağılımı ve başvuru şartları önem arz edecek Peki, 15 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, 15 bin öğretmen atama takviminin detayları.
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15 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş ve kadro dağılımının yayımlanmasının ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklar.
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15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takviminin detaylarını resmi adresi üzerinden paylaştı. MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.
Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, saat 16.00 tamamlanması gerekmektedir.
Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla ön başvurada bulunabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2020 ve 2021) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
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Adayların ön başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b), herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından büyük önem arz ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.
Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir. 9. Başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
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6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.