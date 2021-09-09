15 bin öğretmen alımı ne zaman yapılacak? MEB 15 bin öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav tarihi belli oldu!
15 bin öğretmen alımı müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar için 20 bin öğretmen ataması yapılırken, gözler 15 bin öğretmen ataması takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, halihazırda bulunan eksik kadrolar için 15 bin öğretmen alımı daha yapacak. MEB tarafından yayınlanan 15 bin öğretmen ataması takviminde ön başvuruların eylül sonunda yapılacağı bildirildi. Peki, 15 bin öğretmen alımı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman? İşte, 15 bin öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav tarihi.
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MEB 15 bin öğretmen alımı başvuru detayları, süreci yakından takip eden pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 15 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. MEB'den yayınlanan duyuruda atama takvimi de belli oldu. Açıklamaya göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak.
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15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
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BAKAN ÖZER'DEN 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Eylül’de 20 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesi, bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir.Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e de teşekkür ederim.Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır.Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun.”
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15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
15 bin öğretmen atamasının yeni yıl itibariyle gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Detaylar geldikçe haberimizde paylaşacağız.