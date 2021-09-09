Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımı ile kadrosuna yeni eğitimciler kazandırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmeni bünyesine dahil eden Milli Eğitim Bakanlığı, halihazırda bulunan eksik kadrolar için 15 bin öğretmen alımı daha yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan 15 bin öğretmen alımı sonrasında gözler bakanlığın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, 15 bin öğretmen alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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MEB 15 bin öğretmen alımı başvuru detayları, süreci yakından takip eden pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 15 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Özer’in açıklaması söyle:
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BAKAN ÖZER'DEN 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Eylül’de 20 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesi, bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir.Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e de teşekkür ederim.Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır.Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun.”
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15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
15 bin öğretmen atamasının yeni yıl itibariyle gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Detaylar geldikçe haberimizde paylaşacağız.