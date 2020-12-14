MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri15 Aralık BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
GeriEkonomi 15 Aralık BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 10:05 | 

15 Aralık BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu

15 Aralık BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Markete bu hafta da yeni fırsat ürünleri gelecek. Uygun fiyatlı haftanın fırsatları arasında nelerin olduğu yayımlanan katalog ile belli oldu. BİM 15 Aralık aktüel kataloğu içerisinde led ampullü makyaj aynası 49,90 TL, titreşimli yüz temizleme cihazı 24,90 TL, takı standı 37,90 TL, ışıklı harfli pano 44,90 TL, parfümlü kolonya 16,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel kataloğunun tamamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

BİM markette bu hafta da salı ve cuma günleri yeni ürünler raflara eklenecek. 15 Aralık BİM aktüel ürünleri arasında takı standı 37,90 TL, ışıklı harfli pano 44,90 TL, parfümlü kolonya 16,90 TL, yeşim taşlı yüz masaj aleti 15,90 TL, dekoratif yıldız ampul 29,90 TL, dekoratif ampul duy aparatı 29,90 TL, inci kurdele toka 5,95 TL, inci taç 9,95 TL fiyatı ile yer alıyor.

2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi