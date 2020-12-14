15 Aralık BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu

15 Aralık BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Markete bu hafta da yeni fırsat ürünleri gelecek. Uygun fiyatlı haftanın fırsatları arasında nelerin olduğu yayımlanan katalog ile belli oldu. BİM 15 Aralık aktüel kataloğu içerisinde led ampullü makyaj aynası 49,90 TL, titreşimli yüz temizleme cihazı 24,90 TL, takı standı 37,90 TL, ışıklı harfli pano 44,90 TL, parfümlü kolonya 16,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel kataloğunun tamamı
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BİM markette bu hafta da salı ve cuma günleri yeni ürünler raflara eklenecek. 15 Aralık BİM aktüel ürünleri arasında takı standı 37,90 TL, ışıklı harfli pano 44,90 TL, parfümlü kolonya 16,90 TL, yeşim taşlı yüz masaj aleti 15,90 TL, dekoratif yıldız ampul 29,90 TL, dekoratif ampul duy aparatı 29,90 TL, inci kurdele toka 5,95 TL, inci taç 9,95 TL fiyatı ile yer alıyor.