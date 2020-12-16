15 Aralık Altın fiyatları: Gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte uzmanların altın yorumları ve piyasalarda son durum

ALTIN YORUMLARI Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti



ABD’de harcama paketinin Konge’den geçme olasılığı ve yılın son toplantısında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla önlem alma olasılığı yatırımcılar nezdinde izleniyor. Fed’in ekonomideki riskleri ve mali paketin gecikme olasılığını göz önüne alıp aksiyona mı geçeceği, yoksa ekonomide özellikle aşıların yaygınlaştırılması sürecinde artacak pozitif beklentileri mi değerlendirmeye alacağı merak konusu…



Mali paket konusunda ise, 908 milyar dolarlık paketin ayrıntıları sunulmuş durumda. Paket üzerinde derin ayrılıklar hala söz konusu, özellikle eyalet yardımları ve işveren koruma kalkanı konusunda. Bu nedenle, Biden’ın Seçiciler Kurulu’nda başkan seçilmesinden sonra, Senato’nun kimde olacağı da önemli ve bu durum 5 Ocak Georgia seçimlerinden sonra kesinleşiyor. Mali paketin Kongre’de geçme olasılığı kesin değil, hala Biden dönemine kalma ihtimali var.



