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HaberlerEkonomi Haberleri15 Aralık Altın fiyatları: Gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte uzmanların altın yorumları ve piyasalarda son durum
GeriEkonomi 15 Aralık Altın fiyatları: Gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte uzmanların altın yorumları ve piyasalarda son durum
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 02:28 | 

15 Aralık Altın fiyatları: Gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte uzmanların altın yorumları ve piyasalarda son durum

Altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın almak isteyenler tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftanın ortasından bu yana yatay bir trend sergileyen ons altın, yeni haftaya 1832 dolar seviyelerinde başladı. Gram altın bugün 465,08 liradan alınıyor, 465,17 liradan satılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,08 artışla 468,00 liradan tamamladı. Peki, gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, 16 Aralık gram altın çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları.

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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları özellikle yatırımcılar ve altın alacak olanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.072,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 463,00 liradan işlem gördü. Peki altın düşer mi yükselir mi? İşte güncel altın fiyatları ve yorumları...

2ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 759,00 lira, Cumhuriyet altını 3.104,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,08 yükselişle 468,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 462,80 463,00 467,80 468,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.051,00 3.072,00 3.083,00 3.104,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 422,25 426,25 427,00 431,00
Lira(Tam) Ziynet 2.982,00 3.002,00 3.013,00 3.033,00
Yarım Ziynet 1.491,00 1.501,00 1.507,00 1.517,00
Çeyrek Ziynet 745,00 750,00 754,00 759,00

3GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 465,08 liradan alınıyor, 465,17 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 756,00 liradan alınıyor, 762,80 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.511,60 liradan alınıyor, 1.525,30 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3.018,60 liradan alınıyor, 3.038,90 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

4ALTIN YORUMLARI
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ALTIN YORUMLARI

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

ABD’de harcama paketinin Konge’den geçme olasılığı ve yılın son toplantısında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla önlem alma olasılığı yatırımcılar nezdinde izleniyor. Fed’in ekonomideki riskleri ve mali paketin gecikme olasılığını göz önüne alıp aksiyona mı geçeceği, yoksa ekonomide özellikle aşıların yaygınlaştırılması sürecinde artacak pozitif beklentileri mi değerlendirmeye alacağı merak konusu…

Mali paket konusunda ise, 908 milyar dolarlık paketin ayrıntıları sunulmuş durumda. Paket üzerinde derin ayrılıklar hala söz konusu, özellikle eyalet yardımları ve işveren koruma kalkanı konusunda. Bu nedenle, Biden’ın Seçiciler Kurulu’nda başkan seçilmesinden sonra, Senato’nun kimde olacağı da önemli ve bu durum 5 Ocak Georgia seçimlerinden sonra kesinleşiyor. Mali paketin Kongre’de geçme olasılığı kesin değil, hala Biden dönemine kalma ihtimali var.

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Altın, bu gelişmeler ışığında değer kazanmış durumda. Bir yandan öncül olarak gümüşün de hareketi izleniyor, bir miktar yukarı tepki var. Trend dönüşümü kısa vadede gerçekleşmedi, orta vadede ise düşük getirili bir dünyada altın açısından yön yukarı olabilir.

6FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK
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FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) 15 Aralık Salı günü iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak. Merkez Bankasının faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları ise 16 Aralık Çarşamba günü açıklanacak.

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