15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Sokağa çıkma izni uygulaması devam ediyor. 10 Mayıs’ta 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmasının ardından sıra 20 yaş altı vatandaşlara geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 0-14 yaş ve 15-20 yaş aralığındaki vatandaşların ayrı günlerde dışarı çıkabileceklerini duyurmuştu. Bugün 0-14 yaş aralığındakiler belirtilen saatlerde dışarı çıkabilecekler. Peki 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
20 yaş altı vatandaşların beklediği gün geldi. Sokağa çıkma izni uygulaması 20 yaş altı vatandaşlar için bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 0-14 yaş ve 15-20 yaş aralığındaki vatandaşların ayrı günlerde dışarı çıkabileceklerini açıklamıştı. 0-14 yaş aralığındakiler bugün , 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilecekler. Peki 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? İşte detaylar…
2
Abone Ol
15-20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü 11-15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "20 yaş altı, 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecek." dedi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? Hürriyet’ten Gizem Karakış ve Meltem Özgenç’in haberine göre, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor. Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor. Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.
3
Abone Ol
SOSYAL MESAFE VE MASKE ŞARTI
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı belirtilen genelgeye göre, 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde olmak üzere 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıktı.