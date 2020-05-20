15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? Gençler ne zaman sokağa çıkacak?

0 14, 65 yaş üstü ve 15 20 yaş olmak üzere 3 farklı yaş grubunun normalleşme süreci kapsamında farklı gün ve saatlerde sokağa çıkmasına izin verildi. Belli saat aralığında sokağa çıkabilen mevcut yaş grubundaki vatandaşlar bu hafta sokağa çıkma izninin hangi gün olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, gençler ne zaman sokağa çıkabilecek? 15-20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.