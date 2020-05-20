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Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 21:59,

15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? Gençler ne zaman sokağa çıkacak?

Normalleşme sürecinde kademeleri olarak uygulanmaya başlanan 20 yaş altı sokağa çıkma izni geçtiğimiz günlerde esnetilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mayıs'ta yaptığı kabine toplantısı sonrasında 15 20 yaş grubundakilerin haftada bir gün belli saat aralığında dışarı çıkabileceklerini duyurdu. Bu hafta sokağa çıkma izninden faydalanacak olan gençler, 15-20 yaş grubu sokağa çıkma izni hangi gün sorusuna yanıt arıyor. Peki, 15-20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Gençler ne zaman sokağa çıkacak? İşte, detaylar.

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0 14, 65 yaş üstü ve 15 20 yaş olmak üzere 3 farklı yaş grubunun normalleşme süreci kapsamında farklı gün ve saatlerde sokağa çıkmasına izin verildi. Belli saat aralığında sokağa çıkabilen mevcut yaş grubundaki vatandaşlar bu hafta sokağa çıkma izninin hangi gün olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, gençler ne zaman sokağa çıkabilecek? 15-20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

215 20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN
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15 20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mayıs'ta yaptığı kabine toplantısı sonrasında verdiği son bilgilere göre 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izninin olduğu gün ve saatler şöyle…

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14 yaş ve altı: 20 Mayıs 2020 Çarşamba saat 11:00-15:00 arası

15-20 yaş arası: 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.

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